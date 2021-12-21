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Текст:   Георгий Панин 
08:49 21.12.2021

Виталий Мутко спрогнозировал рост ставок по ипотеке в 2022 году

Фото: Павел Лисицин/РИА Новости Фото: Павел Лисицин/РИА Новости
Фото: Павел Лисицин/РИА Новости

Ставки по ипотеке на новостройки могут вырасти до 10-10,2 процента. С таким прогнозом выступил генеральный директор компании "Дом.РФ" Виталий Мутко.

Фото: istock
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"После повышения ключевой ставки пошли вверх и ставки ипотечные. Сегодня они составляют где-то 9,2 процента. В 2022 году ставки могут вырасти до 10-10,2 процента. Вторичный рынок, как правило, на 0,25-0,5 п.п. выше", - уточнил он в интервью РБК.

Напомним, что на прошлой неделе Банк России поднял ключевую ставку до 8,5 процента. Такая мера регулятора поможет остановить инфляцию. А это, по мнению Мутко, поспособствует остановки роста цен на недвижимость в ряде регионах.

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