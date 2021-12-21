Водителям дали простой совет, как открыть замерзший лючок бензобака

Чтобы открыть лючок бензобака, который зимой примерзает, можно использовать теплую воду или жидкость с содержанием спирта. При этом лучше избегать механических попыток вскрыть лючок ключами и отвертками - это чревато поломкой и порчей покраски.

Чаще всего лючок замерзает из-за скопления влаги в элементах, например, после мойки или при образовании конденсата из-за высокой влажности и переходе температуры на улице через ноль. По словам автоэксперта Московского Политеха Андрея Твердохлебова, причиной также может быть испарение паров бензина при неплотно закрытый крышке бензобака или проезд по мокрой дороге.

Если лючок бензобака примерз, то на самой АЗС можно купить любой горячий напиток, чтобы попробовать его открыть. Однако лучше заранее обработать элементы лючка, чтобы избежать проблем в будущем. "Главной мерой профилактики примерзания лючка после мойки является обработка элементов лючка (тросик, петли, замок) смазкой на основе силикона или универсальной смазкой WD-40, также не будет лишним не закрывать лючок до его полного высыхания", - пояснил автоэксперт "Прайму".

Частота замерзания лючка может быть связана с конструкцией: если используется запорный механизм, то вероятность проблем ниже; если конструкция включает выдвигающийся сбоку штырек, проходящий через ушко на лючке, то помощь при открытии может требоваться чаще. Вероятность примерзания также вырастает, если внутренний элемент сделан из металла.