Врач: Этот продукт на новогоднем столе может привести к раку

Копченая колбаса, которая часто присутствует на праздничном новогоднем столе россиян, при частом употреблении может увеличивать риск развития рака желудка. В целом это не самый полезный продукт, в котором содержится большое количество сои, усилителей вкуса, нитратов и жиров низкого качества.

Об этом рассказал врач, нутрициолог Мария Тихомирова. "Мясо тоже в ней есть, наверное. Только вот качество его вызывает сомнение. Такая колбаса будет повышать уровень гистамина, поэтому ее следует исключить аллергикам. Ну и самое неприятное то, что в ней содержится большое количество нитрозодиметиламина, повышающего риски рака желудка", - пояснила она в беседе с РИА Новости.

Красное мясо и переработанные продукты типа колбасы, ветчины и консервов, включены в перечень продуктов, употребление которых, по мнению ВОЗ, следует ограничить или вовсе избегать. Среди упомянутых организацией последствий употребления хот-догов, сосисок, вяленого и копченого мяса - рак толстой и прямой кишки, поджелудочной железы и других органов.

В целом опасными для желудочно-кишечного тракта считаются не только копчености и переработанное мясо, но и сахаросодержащие продукты, а также майонез, маргарин и свиное сало, писала ранее "РГ". Поэтому лучший рацион для кишечника - это средиземноморская диета.