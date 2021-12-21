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Вышел трейлер сериала Авдотьи Смирновой "Почка" с Любовью Аксеновой

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    21.12.2021, 17:11
Текст:   Козьма Лоханкин

Вышел первый трейлер сериала Авдотьи Смирновой "Почка".

Комедийная драма с Любовью Аксёновой в главной роли рассказывает о циничной и алчной чиновнице, у которой внезапно отказывают обе почки. Молодой женщине срочно нужна новая, но среди родственников желающих поделиться важным органом с давно испортившей со всеми отношения барышней нет.

Также в ролях: Николай Фоменко, Дмитрий Лысенков, Ирина Розанова и другие. В числе продюсеров - Борис Хлебников.

Премьера - эксклюзивно в онлайн-кинотеатре KION 1 января.

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