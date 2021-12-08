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Анонсирован сериал Авдотьи Смирновой "Почка" с Любовью Аксеновой

Новости
    08.12.2021, 13:55
Текст:   Козьма Лоханкин

Онлайн-кинотеатр KION анонсировал драмеди "Почка" Авдотьи Смирновой ("Вертинский") с Любовью Аксёновой ("Гуляй, Вася!", "Майор Гром: Чумной доктор", "Нефутбол") в главной роли.

Аксёнова, которую утвердили на роль без проб, играет циничную и алчную инспекторшу пожарной службы Наталью Кустову. Богатая и беззаботная жизнь Натальи вдруг омрачается новостью о том, что ей срочно нужна здоровая почка - три месяца на поиски донора.

Также в ролях: Николай Фоменко, Дмитрий Лысенков, Ирина Розанова и другие

Премьера состоится 1 января.

Смирнова - шоураннер. Режиссёрское кресло заняла Мария Шульгина, ставшая также соавтором сценария вместе с Елизаветой Тихоновой. В числе продюсеров - Борис Хлебников.

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