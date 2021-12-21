Закон об отмене обязательного техосмотра приняли во втором чтении

Технический осмотр личных транспортных средств граждан будет проводиться только по желанию. Такой законопроект Госдума приняла во втором чтении. Депутаты внесли ряд уточнений. Поправки к основному чтению исключают так называемое проведение технических осмотров на обочине, а также убирают разночтения, которые позволили бы штрафовать граждан за езду без диагностических карт.

Законопроект касается легкового авто- и мототранспорта, принадлежащего на правах собственности физическим лицам и используемого непосредственно в личных целях.

"Это решение облегчит жизнь многим автовладельцам, - считает председатель Госдумы Вячеслав Володин. - Речь идет примерно о 50 млн транспортных средств".

Он подчеркнул, что для участвующих в перевозках автобусов, грузовиков и такси при этом ничего не изменится. В целях безопасности пассажиров и других участников дорожного движения они, как и прежде, будут обязаны проходить техосмотр. "Эта процедура также сохранится и в отношении автомобилей и мотоциклов старше четырех лет при их продаже и регистрации", - добавил Володин.

В законопроекте уточняется, что необходимость прохождения процедуры остается также при замене основных деталей личного авто.

По словам одного из авторов инициативы, вице-спикера Госдумы Сергея Неверова ("Единая Россия"), к депутатам поступало большое количество обращений от граждан на тему того, что этот процесс давно стал формальностью. "Люди тратят время и деньги, - добавил депутат. - При этом количество дорожно-транспортных происшествий с участием автомобилей и мотоциклов с техническими неисправностями составляет в среднем около одного процента".

Ко второму чтению законопроекта были подготовлены поправки, которые обсуждались с экспертным сообществом, с автомобилистами, сообщил Неверов.

Одна из поправок исключит так называемое проведение технических осмотров на обочине. "Это когда вы уже прошли техосмотр, имеете диагностическую карту, но в то же время вас могут остановить сотрудники Госавтоинспекции, подвергнуть очередному техосмотру", - пояснил вице-спикер.

Таким образом, это будет своеобразный бонус для тех, кто все же решил проверить "здоровье" машины. Согласно тексту поправки, если у автомобилиста есть диагностическая карта (выдается по итогам техосмотра), он освобождается от проверок состояния автомобиля инспекторами ГИБДД на дорогах. Предполагается, что полицейский сможет проверить автомобиль только при "визуальном обнаружении признаков неисправности, создающей угрозу безопасности дорожного движения".

Еще одна важна поправка убирает возможные сбои при правоприменении новых норм. После принятия законопроекта об отмене обязательного техосмотра в первом чтении автомобилистов беспокоил вопрос: не придется ли платить штрафы за езду без диагностической карты в соответствии с нормами Кодекса об административных правонарушениях? Ведь с 1 марта 2022 года вступают в силу штрафы за езду без диагностической карты - 2000 рублей. Чтобы не было разночтений, законопроект был доработан в интересах автовладельцев, уточнил Вячеслав Володин. "Штрафовать тех, кто использует транспорт в личных целях и не имеет диагностической карты, - не должны", - подчеркнул председатель Госдумы.

Кроме того, поправки ко второму чтению уточняют, с какого именно момента будет исчисляться возраст автомобиля, подлежащего техосмотру при постановке на учет или смене собственника. Такая норма предусмотрена для автомобилей, со времени изготовления которых прошло более четырех лет, "включая год его изготовления, указываемый в документах, идентифицирующих транспортное средство".

С необходимостью отмены процедуры, которая стала формальностью, согласились все голосовавшие депутаты. Принимая решение, народные избранники ориентировались в том числе и на Венскую конвенцию о дорожном движении, которая предусматривает обязательный ТО только для коммерческого и общественного транспорта.

Между тем обязанность водителя личного авто перед выездом проверить и в пути обеспечить его исправное техническое состояние сохраняется - вне зависимости от факта прохождения технического осмотра. Это правило никто не отменял.

Завершить работу над законопроектом депутаты планируют до конца осенней сессии. Третье чтение планируется уже на финальном заседании парламентского сезона, которое состоится 22 декабря.