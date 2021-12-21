Злостным нарушителям ПДД грозит до двух лет лишения свободы

Госдума единогласно приняла в первом чтении поправки в Уголовный кодекс, усиливающие ответственность за нарушение правил дорожного движения автохамами. Выезд на "встречку" и значительное превышение скорости может быть чревато для нарушителей-рецидивистов лишением свободы на срок до двух лет. А в перспективе в Госдуме обсудят введение конфискации автомобилей лихачей.

Согласно поддержанным в первом чтении поправкам, уголовная ответственность будет наступать:

- за превышение скорости на величину более 60 км/ч;

- выезд на полосу встречного движения или на трамвайные пути встречного маршрута. Исключение будет сделано для случаев объезда препятствий.

При этом наказание может быть назначено, если водитель ранее дважды подвергался административному взысканию за аналогичные правонарушения и был лишен прав.

Как могут наказать:

- штраф от 200 до 300 тысяч рублей или в размере доходов осужденного за период от года до двух;

- обязательные работы на срок до 480 часов;

- принудительные работы на срок до двух лет;

- лишение свободы на срок до двух лет.

Одновременно судья может лишить виновника права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

При этом данные нормы не будут распространяться на нарушения, выявленные дорожными камерами.

Авторами законопроекта выступили депутаты от ЕР, ЛДПР, СРЗП, и "Новых людей". В пояснительной записке инициаторы сослались на статистику, согласно которой более 40% водителей не останавливают штрафы за превышение скорости, и они вновь нарушают Правила дорожного движения. При этом идут на грубые нарушения, повторно выезжая на полосу для встречного движения, почти 10% оштрафованных за это водителей.

Кабмин одобряет поправки при условии отсутствия возражений у администрации президента и Верховного суда.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости принять проект до конца года. "Это значит - спасенные жизни людей, - подчеркнул парламентарий, - значит, будет больше порядка на дорогах. Представьте себе, какая проблема будет решена".

Второе и третье чтения планируются на 22 декабря.

Криминализация таких нарушений позволит остановить лихачей, однако парламентарии намерены и дальше разрабатывать законопроекты, направленные на обеспечение безопасности на дорогах. "Мы в начале пути, это лишь первый шаг", - отметил один из авторов законопроекта, руководитель фракции "Единая Россия" Владимир Васильев.

В начале следующего года в Госдуме обсудят введение конфискации автомобилей лихачей. В ходе дискуссии по проекту с таким предложением выступил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Поправки, предполагающие такие меры борьбы с ними, могут быть внесены в Госдуму в феврале 2022 года, заявил Вячеслав Володин. Он предложил создать рабочую группу по работе над изменениями КоАП.

"Мы с вами проработаем вопросы и штрафстоянок, и, если такое решение будет принято, конфискации автомобилей, на которых совершаются противоправные действия", - отметил спикер.

"Мы с вами должны сделать все, чтобы защитить здоровье граждан, защитить жизнь людей", - подчеркнул он.