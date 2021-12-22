Сегодня отечественный хоккей празднует большую дату: ему исполняется 75 лет. Отсчет ведется с 22 декабря 1946 года, когда стартовал первый чемпионат страны. Поразительно, но нашим хоккеистам потребовалось меньше десяти лет, чтобы выйти на мировой уровень. В 1954 году сборная СССР стала победителем своего дебютного первенства планеты, а через два года выиграла и Олимпийские игры-1956.

Истоки

Легендарный Всеволод Бобров был одним из тех, кто помогал делать отечественному хоккею первые шаги

Первые шаги отечественного хоккея с шайбой невозможно представить в отрыве от личности Всеволода Боброва. Многие из плеяды выдающихся советских хоккеистов, которые видели игру Боброва на льду, называли его самым выдающимся отечественным игроком в истории. Несмотря на то что в этой самой многогранной и великой истории нашего хоккея были такие глыбы и исполины, как Якушев, Харламов, Михайлов, Мальцев, Фетисов, и далее, как говорится, по списку. Но легенды о "Севке, который делал все, что хотел на газоне и на льду", с годами только больше приобретают характер каких-то сказочных историй, несмотря на то что даже в бескрайней Всемирной паутине днем с огнем не сыскать не то что самих матчей, но и нарезок игр 1940-1950-х годов. "Я рад, что воочию увидел на льду Боброва. Это выдающийся спортсмен. Считаю, что он смело может быть включен в десятку сильнейших игроков за всю историю мирового хоккея" - так говорил о первом советском хоккеисте - кавалере ордена Ленина Морис Ришар, который считается иконой канадского хоккея. А трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов признавал: "Мое поколение пришло в сборную страны после Всеволода Боброва и его друзей, покрывших позолотой имидж советского хоккея, только вставшего на ноги, а мы в эту корону добавили бриллианты и изумруды".

Даже сейчас, спустя десятилетия, комментаторы восклицают: "Шайба забита по-бобровски". Фото: Доренский Леонид/ТАСС

Даже сейчас, спустя десятилетия, комментаторы восклицают: "Шайба забита по-бобровски". Так действительно загонял диски в паутину хоккейных ворот Всеволод Бобров, после лихого прорыва за ними, освобождаясь от опеки защитника и вонзая шайбу клюшкой в одной руке в противоположный угол. Всеволод Бобров, и это тоже уникальный рекорд, единственный в истории спортсмен, выступавший и на летних (1952 года), и на зимних (1956 года) Олимпийских играх. Более того, он на этих Играх был капитаном двух сборных - футбольной и хоккейной. Гагарин шайбы на Руси, так метко написал в своей длинной оде - посвящению Боброву - Евгений Евтушенко.

Именно Бобров в качестве старшего тренера повез сборную СССР в Канаду в 1972 году на матчи с местными профессионалами.

По словам легенды советской тяжелой атлетики Юрия Власова, еще в конце 1940-х после удара о борт у Боброва случился инфаркт, но мужественный игрок все списал на травму и не стал ложиться в госпиталь. Всю жизнь мучился сердечными болями, особенно когда стал тренером. Со скамейки, конечно, виднее, но ты не сможешь повторить свой прорыв, "насквозь защиту пропоров".

Ушел так рано. В 56 лет. Оставшись первым. Первым Великим первопроходцем нашего хоккея.

Легенды

Анатолий Тарасов и Виктор Тихонов научили наши команды быть всегда только первыми

В истории советского и российского хоккея было немало великолепных, блестящих, успешных тренеров. Но фигуры Анатолия Тарасова и Виктора Тихонова стоят особняком.

Гении тренерского ремесла Анатолий Тарасов и Виктор Тихонов - две путеводные звезды нашего хоккея. Фото: ТАСС (слева), РИА Новости (справа)

В спорте главное - результат, и нет никакого другого места, кроме первого. Это принцип Тарасова, который он привил не только нескольким поколениям хоккеистов, но и всем нам, считающим советский хоккей лучшим в мире.

Сухие цифры: совместно с Аркадием Чернышевым Тарасов установил непревзойденный рекорд: в течение девяти лет подряд (1963-1971) сборная СССР по хоккею под их руководством становилась чемпионом во всех международных турнирах.

И идея Суперсерии с канадскими профи 1972 года тоже его, тарасовская. Жаль, что в Канаду на Суперсерию Тарасов не поехал, поскольку его посчитали "неблагонадежным". Впрочем, все прекрасно понимали, кто заложил костяк великой сборной, и не зря в Зале хоккейной славы в Торонто, куда Тарасов попал еще в 70-е, на стенде, посвященном гениальному тренеру, написано: "Мир должен быть благодарен России за то, что она подарила ему Тарасова..."

Владислав Третьяк в одном из интервью "РГ" вспоминал, как Тарасов умел мотивировать:

- Это было в 71-м году. В решающем матче уступали мы шведам после первого периода - 1:2. Тарасов зашел в раздевалку и запел песню "Черный ворон" сначала тихо, потом громче. И помогло. Игра закончилась - 6:3, и мы стали чемпионами мира. Тарасов был великий психолог, и для него была сначала команда, все вместе, а потом уже - личность.

Сборная СССР, 1971 год. Слева направо в 1-ом ряду: тренер Анатолий Тарасов, Валерий Харламов, Борис Михайлов, Владимир Шадрин, Виталий Давыдов, Виктор Коноваленко, Владислав Третьяк и другие. Фото: Фотохроника ТАСС

Еще один человек, которого любили, ненавидели, но всегда считались с его мнением, - Виктор Васильевич Тихонов. Скромный защитник-динамовец превратился в гениального тренера. Своей харизмой, великолепным пониманием игры, жесткой, подчас жесточайшей волей, навязываемой им своим игрокам, он выделялся даже на фоне могучей плеяды коллег-россиян, уверенно стоявших в ту счастливую для нас пору у хоккейных бортиков.

Его клеймили безжалостным. Формировал сборные без всяких скидок на прошлые заслуги. Не приглашенные в команду звезды обижались, газеты полнились упреками, болельщики могли и свистнуть, обозвать "удавчиком" за всегда туго завязанный галстук. И только потом недоброжелатели замечали, что он, Тихонов, гасил усталые звезды в нужный момент - для них и для национальной команды. Герои уходили в расцвете, а не уже отыгранными пустоцветами.

И эта требовательная жестокость притягивала золотой металл. Виктор Васильевич не признавал в тренерском деле никаких дуэтов и прочих триумвиратов. Он отвечал за все и всех. Трижды выигрывал Олимпиады, восемь раз - первенство мира, его, тихоновский, ЦСКА 13 раз побеждал в чемпионатах страны.

Особенно поразительна была наша олимпийская победа в 1992-м в Альбервиле. Оставалось только ужасаться той постсоветской неразберихе, в которой на ходу собиралась вся, не только хоккейная, сборная, выступавшая без гимна и флага. Зато с гениальным тренером, который, да простят меня другие хоккеисты, фактически одной быковской тройкой (да что тройкой - Быковым и Хомутовым) выиграла нежданно, и как уверенно, первое место.

Да, его упрекали в негибкости. Почему не отпускает лучших советских, потом российских игроков в НХЛ? Приезжали оттуда наглые агенты, типа Сергея Левина, манили неизбалованных наших ребят, хулили главного тренера, а клубам, парней подготовивших, доставался тощий пшик. Вот против этого и бился до последнего Виктор Васильевич.

Порой поднимался вой. Зачем Тихонов загоняет игроков? Не нужны такие огромные нагрузки. И что? Нагрузки снижены. Как и спортивные результаты.

Его упрекали в диктаторстве, в безраздельном правлении ЦСКА. Но после ухода Виктора Васильевича, независимо от того, вливались в "Красную машину" деньги или не вливались, клуб редко оставался флагманом. Короче, без него в нашем хоккее стало хуже. И Тихонов переживал это болезненно.

На Ваганьково он упокоился неподалеку от своих товарищей и единомышленников. А нам очень не хватает Виктора Васильевича. Современное хоккейное поколение в долгу перед ним. Лучший способ отдать долг - сделать на зимней Олимпиаде-2022 то, что делал он в 1984-м, 1988-м и 1992 годах. Тихонов считал, что при определенных условиях, в том числе и при проявлении хоккеистами спортивного фанатизма, это достижимо.

Рекорды

75 лет истории в цифрах и фактах

Пожалуй, ничто так ярко не отражает величие отечественного хоккея, как огромное количество рекордов и достижений, которые оставили после себя наши игроки. Приводим лишь некоторые из них.

9 олимпийских побед на счету нашей сборной. Столько же только у канадцев.

6 трехкратных олимпийских чемпионов знает история мирового хоккея. Это Анатолий Фирсов, Виталий Давыдов, Виктор Кузькин, Александр Рагулин и Владислав Третьяк.

27 побед на чемпионатах мира одержала отечественная сборная (СССР/России). Столько же у наших самых принципиальных соперников - канадцев. Отметим, что сборная СССР приняла участие в 34 мировых первенствах и ни разу не вернулась домой без медалей.

9 чемпионатов мира подряд, с 1963 по 1971 год, выиграла сборная СССР. Это рекордная победная серия, не побитая до сих пор.

10 раз становились чемпионами мира голкипер Владислав Третьяк и защитник Александр Рагулин. Больше таким достижением не может похвастаться никто.

192 очка (89 шайб и 103 передачи) набрал легендарный Валерий Харламов на Олимпийских играх и чемпионатах мира. Это рекорд результативности на двух главных турнирах.

100 шайб в 10 матчах забросила сборная СССР на ЧМ-1973.

9 отечественных хоккеистов включены в Зал хоккейной славы в канадском Торонто. Это больше, чем у любой другой европейской страны.

36 наших соотечественников входят в Зал славы Международной федерации хоккея. Это самое большое представительство среди всех стран.

Вячеслав Фетисов стал эталоном защитника для последующих поколений. Фото: Дмитрий Донской / РИА Новости

Персона

Третьяк - лучший игрок XX века

История хоккея не знает недостатка в выдающихся личностях. Тем почетнее, что Международная федерация признала лучшим игроком XX века нашего Владислава Третьяка. Но если посмотреть внимательней - а был ли у нее выбор?

Владислав Третьяк ворвался в сборную в 17 лет. Фото: Фотохроника ТАСС

Нынешний президент Федерации хоккея России десять раз становился чемпионом мира, а всего у него 13 медалей с мировых первенств. Еще четыре комплекта олимпийских наград (три из них высшей пробы) делают Третьяка самым титулованным хоккеистом в истории.

Владислав Александрович ворвался в сборную в 17 лет. Первое "золото" чемпионатов мира он взял в 1970 году, последнее - в 1983-м. Он блистал в знаменитой Суперсерии-1972 и принял самое непосредственное участие в унижении канадцев в финале Кубка Канады-1981, который наши выиграли со счетом 8:1.

Звезда

В 2021-м был еще один громкий юбилей - у Русской ракеты

В центре Москвы неподалеку от храма Христа Спасителя есть уютный грузинский ресторан. Раньше попасть туда с улицы было практически невозможно. Правда, был способ получить столик без томительного ожидания и брони. Пароль: "Я от Буре".

Павел Буре по-прежнему остается одним из самых ярких и любимых хоккеистов. Фото: Александр Щербак/ ТАСС

Павел нередко сам захаживал на кухню и признавался, что очень любит наблюдать, как из-под ножа повара получаются вкуснейшие блюда. Женщина-шеф на это всегда парировала: "Вы, Паша, тоже шеф, но в своем хоккее".

В этом году знаменитый российский хоккеист Павел Буре отпраздновал свой 50-летний юбилей. Кроме того, двукратный призер Олимпийских игр был избран в состав совета Международной федерации хоккея. По нынешним временам это еще один повод поднять бокал.

Увы, его карьера игрока официально закончилась 16 лет назад, но Буре по-прежнему остается одним из самых ярких и любимых хоккеистов. Так получилось, что ему не суждено было собрать охапку титулов и завоевать "все "золото" мира". Он лишь один раз выигрывал "золото" чемпионата мира, останавливался в шаге от Кубка Стэнли и победы на Олимпийских играх. Но сколько же людей попали бы под его очарование по обе стороны Атлантики. Достаточно сказать, что болельщики "Ванкувера" и "Флориды", команд Национальной хоккейной лиги, за которые выступал россиянин, признали его лучшим игроком в истории этих клубов.

От игры Буре дух захватывало так же, как от езды на бешеной скорости. В конце концов не просто так Павла прозвали Русской ракетой. Им восхищался и главный игрок в истории североамериканского хоккея Уэйн Гретцки. Как рассказывал сам Буре, Гретцки был готов продлить свою карьеру еще на год в том случае, если бы россиянина обменяли в "Нью-Йорк Рейнджерс" в 1999 году. Не сошлось. Буре в конечном счете в "Рейнджерс" перешел, но на три года позже. А с Гретцки он в итоге в одном звене сыграл, но только в "Матче всех звезд".

Павел Буре на зимней Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити. Фото: Александр Яковлев/ ТАСС

Карьера самой Русской ракеты оказалась до обидного короткой. Из-за постоянных проблем с коленями Павел Буре закончил с хоккеем фактически в 32 года. Невероятно рано: особенно хорошо это понимаешь, глядя на блистающего в куда более почтенном возрасте Александра Овечкина. Но и за отведенное время Буре успел многое. Он дважды выигрывал титул лучшего снайпера регулярки Национальной хоккейной лиги, почти привел "Ванкувер" к Кубку Стэнли. В сборной России его звездный час пробил на зимних Играх-1998 в Нагано. Пять шайб в ворота финнов в полуфинале олимпийского турнира давно вошли в сокровищницу отечественного и мирового хоккея.

...Кстати, в том самом ресторане до сих пор всегда стоит столик с табличкой "Резерв". Специально для Паши.

Перспектива

17-летний Мичков уже бьет рекорды

Что бы ни происходило в российском хоккее, таланты в нашей стране не переведутся никогда. Очередной - уже на подходе. Матвею Мичкову всего 17 лет, а его вовсю сравнивают с суперзвездами вроде Александра Овечкина и Никиты Кучерова. И небезосновательно: ведь некоторые из рекордов упомянутых игроков Матвей уже побил.

Фото: Петр Ковалев/ ТАСС

Питерский СКА заприметил вундеркинда еще в прошлом году, переманив его из ярославского "Локомотива". А в этом о нем уже узнала вся страна. Для начала Мичков в составе СКА-1946 переписал несколько рекордов Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). В январе он побил рекорд по количеству заброшенных шайб в возрасте до 17 лет, а в феврале превзошел бомбардирский рекорд в аналогичной возрастной категории. Что примечательно, предыдущим владельцем обоих достижений был Никита Кучеров.

Совершать подвиги Матвей продолжил и в сборной, став лидером национальной команды на юношеском чемпионате мира-2021. Наши там взяли "серебро", но Мичкову точно не в чем себя укорить. В семи матчах он отметился 16 (12+4) очками и завоевал титул лучшего бомбардира и снайпера турнира. А организаторы признали его самым ценным игроком и лучшим нападающим чемпионата мира.

Недавно наш прославленный ветеран Валерий Каменский сказал, что о Мичкове нужно поменьше говорить, но как, если он уже ворвался и в основную национальную команду. И начал переписывать рекорды и там. Сыграв за сборную на Кубке Карьяла в 16 лет и 11 месяцев, Матвей стал самым молодым ее дебютантом. А в матче со шведами Мичков еще и забросил самую "молодую" шайбу сборной России. Да как! В стиле лакросс, занеся шайбу в сетку на крюке клюшки из-за ворот. Добавим, что оба рекорда принадлежали не кому-нибудь, а Александру Овечкину. К слову, Ови, кажется, не расстроился и не обиделся на нового рекордсмена. Наоборот, поздравил его одним из первых.

Очередное испытание ждет Матвея совсем скоро: он попал в состав сборной на молодежный чемпионат мира, где играют хоккеисты до 20 лет. Но есть уверенность, что Мичков справится.