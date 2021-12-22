Автомобилисты оставляют багажники нараспашку, чтобы воры не били стекла

В Сан-Франциско и соседнем Окленде (США, Калифорния) за последний год резко возросло количество краж из автомобилей, в связи с чем некоторые водители начали оставлять багажники открытыми нараспашку: "Смотрите, люди дорогие - брать нечего! Не бейте, пожалуйста, стекла!"

Тема начала активно обсуждаться в США после того, как соцсети облетела фотография, где рядом стоят сразу два кроссовера с открытыми багажниками без хозяев в зоне видимости.

Автор фото, сделанного в Окленде, писал, что все чаще наблюдает подобную картину. Вскоре на проблему обратил внимание телеканал ABC7. В комментарии журналистам представитель полиции Окленда сообщила, что не удивлена происходящим - только за последний год количество краж из автомобилей выросло на 25%. Причем воришки, пользуясь современными технологиями, научились находить автомобили, в которых находятся включенные ноутбуки, даже если девайсы хорошо спрятаны.

Также ситуацию прокомментировал бывший замначальника полиции Сан-Франциско. Он рассказал, что за 40 лет службы никогда не видел, чтобы люди таким образом сохраняли стекла своих машин и посетовал на трудные времена. Экс-полицейский отметил, что, оставляя багажник открытым, автомобилист подвергается уже другим рискам: вор может покопаться в бардачке и найти оставленные там документы, с легкостью украсть аккумулятор или запаску.

Полиция Сан-Франциско призывает автомобилистов активней подавать заявления о кражах, чтобы была возможность выявить наиболее проблемные районы и усилить там патрулирование, ну и, разумеется, не оставлять никаких вещей в салоне автомобиля. Мэр Окленда, кроме того, предлагает горожанам вешать на свои дома камеры наблюдения.