Байден приказал направить в больницы США тысячу военных врачей

Администрация США привлечет военных медиков для оказания помощи врачам в американских больницах. Об этом заявил президент Джо Байден.

"Я распорядился, чтобы Пентагон мобилизовал дополнительно тысячу военных, чтобы они помогли укомплектовать персоналом местные больницы и увеличить их вместимость" - цитирует ТАСС выступление американского лидера. По словам Байдена, переброска групп медицинских специалистов уже началась. Врачи и медсестры прибыли в штаты Висконсин и Индиана.

Президент также констатировал, что нехватка медперсонала является одной из самых серьезных проблем для больниц в условиях распространения нового коронавируса в США.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, ссылаясь на представителей сферы здравоохранения, что больницы страны не готовы к росту числа пациентов, заразившихся новым "омикрон"-штаммом коронавируса и уже сейчас испытывают дефицит больничных коек. Более того, предупредили врачи, ситуацию обостряет нехватка медперсонала.