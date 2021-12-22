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Рубрика: В мире

Байден приказал направить в больницы США тысячу военных врачей

Фото: AFP/Brendan Smialowski Фото: AFP/Brendan Smialowski
Фото: AFP/Brendan Smialowski

Администрация США привлечет военных медиков для оказания помощи врачам в американских больницах. Об этом заявил президент Джо Байден.

Фото: AFP/SAUL LOEB
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"Я распорядился, чтобы Пентагон мобилизовал дополнительно тысячу военных, чтобы они помогли укомплектовать персоналом местные больницы и увеличить их вместимость" - цитирует ТАСС выступление американского лидера. По словам Байдена, переброска групп медицинских специалистов уже началась. Врачи и медсестры прибыли в штаты Висконсин и Индиана.

Президент также констатировал, что нехватка медперсонала является одной из самых серьезных проблем для больниц в условиях распространения нового коронавируса в США.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, ссылаясь на представителей сферы здравоохранения, что больницы страны не готовы к росту числа пациентов, заразившихся новым "омикрон"-штаммом коронавируса и уже сейчас испытывают дефицит больничных коек. Более того, предупредили врачи, ситуацию обостряет нехватка медперсонала.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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