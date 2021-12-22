Биржевая цена газа в Европе превысила рекордные 2200 долларов

Январский фьючерс на газ на нидерландской бирже TTF поднялся в цене выше 2200 долларов за тысячу кубометров впервые за всю историю торгов, следует из данных площадки ICE.

Во время торгов газом минувшей ночью, 22 декабря, на пике фьючерс стоил 187,47 евро за мегаватт-час, что в пересчете составляет 2211 долларов за тысячу кубометров. Позднее цена чуть откатилась назад в коридор 178-180 евро за мегаватт-час, или около 2100 долларов за тысячу "кубов".

Такой сильный скачок биржевых цен в Европе произошел впервые с начала октября, когда цены достигали 1969 долларов. На этот раз рост связан с приходом холодов в Европу, падением выработки электроэнергии ветрогенерацией и переходе работы газопровода "Ямал - Европа" в режим реверса на фоне отсутствия заявок потребителей.

Как писала ранее "РГ", дефицита газа на рынке Европы не наблюдается, единственная проблема - это его высокая стоимость на фоне низкой заполненности хранилищ газа для этого периода.