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22.12.2021 09:08
Рубрика: Экономика

Биржевая цена газа в Европе превысила рекордные 2200 долларов

Текст: Анастасия Селиванова

Январский фьючерс на газ на нидерландской бирже TTF поднялся в цене выше 2200 долларов за тысячу кубометров впервые за всю историю торгов, следует из данных площадки ICE.

Фото: Дмитрий Лельчук/РИА Новости
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Во время торгов газом минувшей ночью, 22 декабря, на пике фьючерс стоил 187,47 евро за мегаватт-час, что в пересчете составляет 2211 долларов за тысячу кубометров. Позднее цена чуть откатилась назад в коридор 178-180 евро за мегаватт-час, или около 2100 долларов за тысячу "кубов".

Такой сильный скачок биржевых цен в Европе произошел впервые с начала октября, когда цены достигали 1969 долларов. На этот раз рост связан с приходом холодов в Европу, падением выработки электроэнергии ветрогенерацией и переходе работы газопровода "Ямал - Европа" в режим реверса на фоне отсутствия заявок потребителей.

Как писала ранее "РГ", дефицита газа на рынке Европы не наблюдается, единственная проблема - это его высокая стоимость на фоне низкой заполненности хранилищ газа для этого периода.

Экономика Отрасли Нефть и газ Компании Биржи Европейские биржи

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