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22.12.2021 14:02
Рубрика: Легковые авто

Эксперт: отмена техосмотра - единственный выход из создавшейся ситуации

Текст: Александр Чупров
Фото: Сергей Куксин/РГ Фото: Сергей Куксин/РГ
Фото: Сергей Куксин/РГ

Еще весной российские власти ужесточали требования к проведению обязательного техосмотра и готовили новые штрафы за его отсутствие. Однако уже скоро эта процедура станет добровольной, хотя и не для всех.

Фото: РИА Новости
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Госдума приняла поправки в законодательство об отмене обязательного технического осмотра для легковых автомобилей и мотоциклов, принадлежащих физическим лицам и используемых ими исключительно в личных целях. При этом они могут обращаться за проведением техосмотра по своему желанию. Штрафовать автовладельцев без диагностической карты не должны, а вот сотрудники ГИБДД будут вправе остановить машину для проверки при визуальном обнаружении признаков неисправности, которая создает угрозу безопасности дорожного движения.

В то же время техосмотр остается обязательным для такси, автобусов и грузовиков. Также он по‑прежнему необходим для легковых автомобилей или мотоциклов старше четырех лет в случаях их постановки на учет, смены владельца или изменения конструкции транспортного средства.

Напомним, минувшим летом был принят закон, исключающий необходимость для российских автовладельцев предоставлять в момент заключения договора ОСАГО документ о прохождении технического осмотра транспортного средства. Соответствующие изменения в закон о безопасности дорожного движения вступили в силу с 22 августа 2021 года.

Фото: Пресс-служба Geely
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По мнению партнера агентства "Автостат" Игоря Моржаретто, решение о переводе процедуры ТО личных автомобилей в режим добровольной, понятное дело, далось правительству нелегко. Но оно правильное, и это единственный возможный выход из создавшейся ситуации.

"Вступившие в силу с марта этого года поправки в закон об обязательном техосмотре (они чрезвычайно усложнили саму процедуру, а также появились новые, жесткие штрафы) окончательно добили старую, еще советскую по сути, систему. Стало понятно, что абсолютное большинство пунктов ТО не смогут работать по новым правилам, и в конечном итоге автовладельцы по-прежнему будут покупать диагностическую карту. Только дороже.

Причем по многочисленным опросам, так поступали примерно 80-85% всех водителей, но количество аварий по причине технических неисправностей не менялось (по данным РСА, оно составляет примерно 0,1% от всех ДТП). Так что на техническом состоянии российского автопарка в целом и аварийности на российских дорогах это, по моему мнению, не скажется никак", - рассказал эксперт "РГ".