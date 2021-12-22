Грядущие зимние каникулы окончательно опустошат дилерские склады

Автомобили в России все еще в дефиците. Популярные иномарки, которые производятся в России, покупателям приходится ждать до полугода. Предстоящие зимние каникулы на российских автозаводах еще больше усугубят проблему.

Новая машина теперь как клад - не только стоит дорого, но и пойди найди, где она спрятана. Фото: AP

Как говорят участники отрасли, нехватка автомобилей локального производства по-прежнему сохраняется, а сроки поставок машин то и дело сдвигаются. К примеру, по данным "Авилона", диапазон ожидания дефицитных моделей Hyundai составляет от 1 до 6 месяцев, аналогичная ситуация у Volkswagen - сроки поставок увеличены. Также из-за дефицита электронных компонентов наблюдается дефицит и сдвинуты сроки поставок корейских седанов и кроссоверов Kia - ожидать автомобиль можно четыре месяца.

Российские автозаводы изо всех сил стараются ликвидировать продолжающийся вот уже более года дефицит машин, но перебои с поставками электронных компонентов пока так и не проходят. Между тем скоро предприятия планово остановят свои конвейеры на зимние каникулы, которые в большинстве случаев пройдут с 31 декабря по 9 января.

Раньше других уйдет отдыхать московский завод Renault, где традиционный коллективный отпуск начнется 29 декабря. При этом компания организовала дополнительные рабочие дни до конца рабочего года. АвтоВАЗ, по-прежнему испытывающий проблемы с комплектующими для Lada Granta, остальные модели тем не менее в декабре выпускает даже сверхурочно. В последнее время их производство организовано не только по субботам, но и по воскресеньям.

Последним рабочим днем в 2021 году на Ульяновском автозаводе и предприятии "Мазда Соллерс" также станет 30 декабря, однако выпуск автомобилей они возобновят позже других - с 17 января. Как рассказали "РГ" в пресс-службе "Соллерс", это связано с плановым техобслуживанием оборудования и поэтапным запуском производства в первую рабочую неделю после новогодних каникул.

"Доступность по большинству брендов на январь находится в рамках наших ожиданий. Январь всегда был традиционно низким месяцем в продажах, а вот февраль может почувствовать остановку производства", - комментирует генеральный директор ГК "АвтоСпецЦентр" Андрей Терлюкевич. По его мнению, на улучшение ситуации можно рассчитывать не ранее второй половины 2022 года, в том числе за счет возможного упрощения комплектаций и отказа от дорогих опций, если ситуация с дефицитом полупроводников не нормализуется.

Те клиенты, которые оформят покупку до Нового года, смогут получить свой автомобиль не ранее февраля 2022 года

Между тем аналитики Autospot.ru выяснили, у дилеров каких марок пустеют склады на фоне продолжающихся перебоев с поставками автомобилей и пока еще достаточно высокого спроса со стороны покупателей, а у продавцов каких марок машины в наличии сейчас есть. В декабре на дилерских складах оказалось существенно меньше автомобилей, чем в ноябре, у российской Lada, корейских Hyundai и Kia, немецкого Volkswagen, а также японских Lexus, Mazda, Suzuki и Toyota. Есть и производители, у которых машин в декабре "в запасе" - их столько же, сколько месяцем ранее, или даже больше. К ним относятся немецкая премиум-"тройка" - Audi, BMW и Mercedes-Benz, корейский Genesis, европейские Citroen, Land Rover, Renault, Skoda, "японцы" Mitsubishi, Infiniti и Nissan, китайские Chery и Haval.

Как отмечает генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль, в условиях жесткого дефицита покупатели готовы приобрести автомобиль в любой комплектации, но, к сожалению, дилеры часто могут предложить им только встать в очередь на новую машину и ждать, когда она сойдет с конвейера. Те клиенты, которые оформят покупку до Нового года, смогут получить свой автомобиль не ранее февраля 2022 года. И если ситуация с комплектующими не улучшится, то новым покупателям придется ждать еще дольше, поскольку автомобили, поступающие с производства в дилерские центры, в большинстве случаев уже выкуплены и не попадут в свободную продажу.

В целом динамика продаж следующего года будет зависеть от сроков, в которые на рынок начнут поступать дефицитные модели, резюмирует заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ "Авилон" Алексей Стариков.