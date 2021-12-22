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Рубрика: Общество

Какие меры предприняли страны мира для сдерживания "омикрон"-штамма

Текст: Максим Макарычев
Глава европейского филиала Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге призвал страны ЕС готовиться к "значительному всплеску" заболеваемости COVID-19 в связи с распространением "омикрон"-штамма.
Фото: AP Photo Фото: AP Photo
Фото: AP Photo

В настоящее время данный вариант коронавируса является доминирующим в ряде европейских стран, включая Британию, Данию и Португалию, пишет The Guardian. "Мы видим, что приближается еще один шторм", - сказал Клюге. По его словам, на прошлой неделе в Старом Свете от вызванных COVID-19 осложнений скончались 27 тысяч человек, а 2,6 миллиона - заразились коронавирусом. Данный показатель на 40 процентов выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Фото: AFP/John MACDOUGALL
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что до Рождества в Англии не будут вводиться никакие ограничения, однако эти меры могут начать действовать после 25 декабря. Предприятиям, которым грозят убытки из-за резкого роста цен и падения спроса на услуги, власти пообещали оказать финансовую помощь. Из бюджета будет выделено около миллиарда фунтов стерлингов (1,3 миллиарда долларов).

По мнению экспертов, новый локдаун ударит по компаниям, работающим в сфере отдыха и гостеприимства. Они столкнулись с отменой бронирования на новогодние праздники.

Ежегодная уличная вечеринка Hogmanay в шотландском Эдинбурге была отменена, а в Уэльсе сотрудникам грозит штраф в размере 60 фунтов стерлингов (около 80 долларов) за то, что они не работают из дома, поскольку местное правительство ужесточило правила, чтобы ограничить распространение "омикрон"-штамма. Правительства Шотландии и Уэльса также ввели ограничения на спортивные мероприятия.

Германия объявила о ряде новых мер, которые должны вступить в силу не позднее 28 декабря, чтобы сдержать резкий рост числа новых инфекций. Канцлер Олаф Шольц заявил, что четвертая волна COVID-19 под контролем, но "пятая волна не за горами".

Фото: AP
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Финляндия значительно усилит ограничения в сфере услуг, сообщают местные СМИ. Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что рестораны сейчас должны прекращать продажу алкоголя в 9 вечера и закрываться в 22 часа. А с 28 декабря ограничения будут ужесточены: до 17 часов - продажа алкоголя, до 18 часов - работа самого заведения. Ограничения будут действовать в течение трех недель. По словам Марин, предприятиям гостиничного бизнеса, пострадавшим от ограничений, будет оказана финансовая помощь.

За две недели в Финляндии выявили более 23 тысяч заразившихся коронавирусом, что является рекордным показателем для этой скандинавской страны с населением в 5,5 миллиона человек. Приезжающие в Финляндию граждане ЕС теперь сдать ПЦР-тест на COVID-19.

Правительство Португалии распорядилось о временном закрытии ночных клубов и баров. С 26 декабря по 9 января гражданам рекомендовано работать из дома, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции. Отрицательный тест на SARS-CoV-2 также потребуется для проживания в португальских отелях. На открытом воздухе разрешено собираться небольшими компаниями - максимум 10 человек.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт заявил, что граждане старше 60 лет могут сделать четвертую прививку от COVID-19. Ранее сообщалось, что в стране скончался первый пациент, заразившийся "омикрон"-штаммом.

Между тем

Избранный мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил 21 декабря, что отложит назначенную на 1 января церемонию инаугурации из-за роста числа случаев COVID-19. Он сделал это заявление вскоре после того, как нынешний мэр Билл де Блазио объявил, что жители Нью-Йорка, которые сделают прививку от COVID-19 к концу года, получат по 100 долларов.

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