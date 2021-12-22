Комитет Госдумы по СНГ поддержал кандидатуру Грызлова на пост посла РФ в Беларуси

Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками одобрил кандидатуру Бориса Грызлова на должность посла России в Беларуси.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого замглавы комитета Константина Затулина.

По его словам, на заседании комитета Грызлов был представлен в качестве кандидата на должность чрезвычайного полномочного посла в республике. Кроме того, представитель МИДа запросил у комитета согласие на отзыв действующего посла - Евгения Лукьянова.

Профильные комитеты участвуют в консультациях при назначении и отзыве послов президентом. Назначаются же они президентом РФ по представлению МИД России.

Таким образом, комитет не определяет кандидатуру, он дает согласие в предварительном порядке на назначение того или иного лица послом или представителем РФ в государствах СНГ, сказал Затулин.

В настоящее время Грызлов является полномочным представителем России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины.