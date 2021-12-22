Комитет Госдумы по СНГ поддержал кандидатуру Грызлова на пост посла РФ в Беларуси

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого замглавы комитета Константина Затулина.
По его словам, на заседании комитета Грызлов был представлен в качестве кандидата на должность чрезвычайного полномочного посла в республике. Кроме того, представитель МИДа запросил у комитета согласие на отзыв действующего посла - Евгения Лукьянова.
Профильные комитеты участвуют в консультациях при назначении и отзыве послов президентом. Назначаются же они президентом РФ по представлению МИД России.
Таким образом, комитет не определяет кандидатуру, он дает согласие в предварительном порядке на назначение того или иного лица послом или представителем РФ в государствах СНГ, сказал Затулин.
В настоящее время Грызлов является полномочным представителем России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины.