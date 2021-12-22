Кредиторам запретили списывать социальные выплаты в счет долга

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, говоря о важности этого решения, подчеркнул что оно защищает социальные выплаты граждан от списания по исполнительному производству. Причем эта норма будет касаться не только разовых выплат, назначенных решением президента или правительства, но и других видов социальной помощи. В том числе - новых пособий беременным женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Банкам будет запрещено списывать долги с этих выплат, если только сам гражданин не решит направить их на погашение задолженности. При этом даже если заемщик в договоре подтвердил согласие на списание средств, он сможет в течение 14 дней обратиться в банк и вернуть социальные выплаты. Они должны быть перечислены ему в течение трех рабочих дней.

Важно, что положения закона будут иметь обратную силу в отношении средств, поступивших на счет с 1 января 2021 года, отметил председатель ГД.

Ранее депутаты уже приняли законы, запрещающие взыскивать долги, например, с пенсий, алиментов. Кроме того, защитили минимальный гарантированный доход граждан от списания по исполнительному производству. Таким образом, теперь эти гарантии распространяют на единовременные социальные выплаты.

Замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев напомнил, что президент РФ на втором этапе съезда партии предложил исправить указанный пробел в законодательстве. По словам депутата, неправильно, когда государство направляет деньги для того, чтобы помочь людям, а эти деньги оказываются в руках кредиторов, то есть используются не в тех целях, которые назначили власти.