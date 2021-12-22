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22.12.2021 13:35
Рубрика: Власть

Лавров: Москва не оставит без ответа дискриминацию российских СМИ на Западе

Текст: Юрий Когалов

Москва может зеркально ответить на блокировку российских СМИ на Западе. Такое развитие событий допустил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу RT, комментируя ситуацию с RT DE.

Фото: Нина Зотина/ РИА Новости
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Как обратил внимание глава МИД, дискриминация в отношении российских СМИ наблюдается многие годы, и часто у Москвы возникало искушение ответить зеркально. "Но до недавнего времени у нас преобладала убежденность, что мы не хотим в этой ситуации идти по такому же пути удушения прессы, СМИ, как этим занимаются наши западные партнеры", - отметил Лавров.

"Как и в случае обеспечения российской безопасности, всякому терпению есть предел. Поэтому я не исключаю, что если эта неприемлемая ситуация будет продолжаться, то мы вынуждены будем отвечать", - заявил министр.

По его мнению, ситуация, связанная с прекращением вещания RT DE в Европе, является вопиющей. Как обратил внимание Лавров, именно власти Германии с самого начала сделали все, чтобы создать негативной образ телеканала. И они несут ответственность за то, что RT DE сталкивается с блокировкой со стороны соцсетей, YouTube. "Все обязательства, которые требуют обеспечивать свободу доступа к информации, они подписывались и брали эти обязательства на себя, никакие не ютьюбы, а государства. И государство, на чьей территории творится подобный произвол, несет ответственность за то, чтобы такой произвол прекратить", - подчеркнул министр.

Напомним, круглосуточный новостной канал на немецком языке RT DE был запущен 16 декабря. В тот же день видеохостинг YouTube заблокировал его. Затем немецкий медиарегулятор MABB заставил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В исключить телеканал RT DE из своей сетки вещания. Как обратили внимание в RT, такие действия незаконны и нарушают Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.

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