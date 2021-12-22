Лавров: Переговоры России и США по безопасности начнутся в 2022 году

"Состоялась серия разговоров на уровне внешнеполитических помощников президентов России и США. И по итогам очередного контакта, по сути дела, согласованы организационные модальности дальнейшей работы. Условлено, что в самом начале следующего года первым раундом должен быть двусторонний контакт между нашими и американскими переговорщиками, их имена уже названы, они приемлемы для обеих сторон", - отметил глава МИД.

По его словам, США не игнорируют предложения России. "Что касается реальной реакции, не риторической, а реальной, - я бы сказал, что она деловая со стороны американских коллег", - заявил Лавров. Москва готова рассматривать озабоченности, которые есть у Вашингтона в этой сфере. "При наличии понимания по организационной стороне дела, по содержанию, конечно, предстоит еще огромная работа", - указал министр. Он выразил надежду, что учетом тех действий, которые предпринимает российская сторона по обеспечению своей безопасности, РФ будут воспринимать всерьез.

Глава МИД также обратил внимание, что Москвой и Вашингтоном есть согласие касаемо диалоговых механизмов по вопросам гарантий безопасности. "Не вижу причин, по которым такой подход противоречил бы интересам любого другого государства в нашем общем регионе", - отметил Лавров.

В январе же планируется задействовать переговорную площадку для обсуждения второго документа, проекта соглашения между Россией и странами НАТО. Кроме того, эта тема будет вынесена на площадку Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В результате вырисовывается три трека переговоров по гарантиям безопасности.