МИД РФ: Запрет на вещание RT DE - попытка устранить конкурента

Давление со стороны немецких властей на телеканал RT DE - это попытка убрать конкурента с медийного поля. Об этом заявил посол РФ в Германии Сергей Нечаев.

В частности, дипломат заявил, что российская сторона "крайне озабочена сообщениями о том, что трансляция спутникового сигнала российского немецкоязычного телеканала RT DE, запуск вещания которого состоялся 16 декабря 2021 года, была прекращена по требованию германского медиарегулятора".

Также он отметил в своем заявлении: "С сожалением констатируем, что RT DE испытывает в Германии непрекращающееся давление, имеющее целью воспрепятствовать или максимально осложнить начало работы российской компании на местную аудиторию".

По мнению Нечаева, наблюдается противоречие между заявлениями и поступками немецкой стороны.

"Попытки устранить сильного конкурента на медийном поле и ограничить доступ к альтернативной и при этом исключительно профессиональной точке зрения на происходящие в мире события явно диссонируют с утверждениями о недопустимости цензуры, защите свободы слова, прессы и права на получение информации", подчеркнул посол.