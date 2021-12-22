Захарова: Германия безо всяких оснований препятствует работе RT DE

Германия напрямую препятствует работе журналистов, делая все, что телеканал RT DE не мог вести вещание со спутника, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Германия делает все для того, чтобы заблокировать и не просто приостановить, а сделать вещание со спутника RT DE невозможным​​​. Это же прямое вмешательство в работу журналистов. Это не просто вмешательство, это препятствование работе журналистов самым грубым образом. Где ОБСЕ? Где представитель по свободе слова этой организации? Где все мировые профессиональные организации? Где журналистские объединения тех же США?" - заявила Захарова в эфире YouTube-канале "Соловьев Live".

Также, напомнила дипломат, телеканал RT DE намеревался вести вещание через частный спутник. Таким образом, по ее словам, Германия оказывает давление не только на журналистов, но и на частный бизнес, "не имея под этим никаких юридических оснований".

Ранее, когда было объявлено о запуске новостного канала RT DE, глава немецкого медиарегулятора Ева Флекен заявила о начале расследования в связи с тем, что у канала якобы нет лицензии на вещание в Германии.