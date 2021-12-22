Минфин предложил в 4 раза увеличить выплаты по ОСАГО пострадавшим в ДТП

В России могут в четыре раза увеличить компенсации пострадавшим в ДТП по ОСАГО - с действующих 500 тысяч рублей до двух миллионов рублей. Кроме того, планируется отменить учет возраста автомобиля из расчета суммы выплат по ОСАГО.

Такие предложения обсуждались в Минфине вместе с Банком России и Всероссийским союзом страховщиков (ВСС), сообщили "Российской газете" в ведомстве. "Рассмотренные инициативы напрямую направлены на рост размеров выплат пострадавшим при наступлении страхового случая", - говорят в Минфине.

Так, инициатива о повышении порога выплат по ОСАГО пострадавшим в ДТП необходима для унификации с выплатами пострадавшим на общественном транспорте. "При аварии с участием перевозчика наследникам выплатят два миллиона рублей, а при аварии с участием обычного транспортного средства - в четыре раза меньше. Более того, при получении одной и той же травмы суммы возмещения также будут различаться в четыре раза", - объясняет текущее положение дел Минфин.

Другая "давно назревшая инициатива" - отмена учета износа из расчета суммы страховой выплаты. Сейчас при получении страхового возмещения с пострадавшего удерживается сумма "износа", то есть если автомобиль не новый, то выплата будет составлять не всю сумму ущерба, определенного по справочникам Российского союза автостраховщиков (РСА), а только ее часть. Удержать могут до 50% стоимости деталей.

"Участники встречи договорились, что такие "усеченные" выплаты не позволяют достичь основной цели страхования - восстановление имущественных интересов пострадавшего лица", - заключили в Минфине. О том, как рост выплат по ОСАГО повлияет на конечную стоимость полиса, в ведомстве не уточнили.