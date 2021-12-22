Новости

Ярославль выбран столицей Тотального диктанта-2022 18:17
Мишустин: Инфляция в России - плата за открытость экономики 18:02
Исследование: Telegram стал самым быстрорастущим мессенджером в России 17:56
Медведев раскритиковал попытки стран присвоить себе право определять повестку по климату 17:54
Комитет Госдумы по СНГ поддержал кандидатуру Грызлова на пост посла РФ в Беларуси 17:51
Названы победители конкурса РАН по популяризации науки 17:36
В Японии ввели трехдневный карантин для всех прибывающих из РФ 17:32
"Кинопоиск" назвал самые популярные фильмы и сериалы года 17:29
Лавров: Генсек ООН наблюдает опасность попыток Запада доминировать в ЮНЕСКО 17:28
Видео: Для защиты курорта Домбай от снежных лавин применили 76-мм орудие 17:17
Состоялось второе заседание общественного совета при Пробирной палате 16:52
В Татарстане разрешили ночную работу магазинов до 11 января 16:49
Лукашенко рассказал о задержании нескольких человек за подготовку терактов 16:46
FT: Идущие в Азию танкеры с СПГ посреди пути меняют курс на Европу 16:40
Клишас: Комитет СФ по госстроительству поддержал проект о ковид-сертификатах 16:38
Сенаторы Беларуси приняли обращение к парламентариям ЕС 16:35
В Сочи продали самую дорогую студию почти за 117 миллионов рублей 16:35
"Спартак" запретил Рую Витории говорить о своей отставке 16:26
На Кубани в несколько раз увеличили сумму курортного сбора 16:21
В Новой Москве рейсовый автобус перевернулся в результате ДТП 16:17
Российская авиакомпания впервые выполнила рейс на биотопливе 16:16
Россия предложила помощь Турции для борьбы с террористами в Сирии 16:10
ВКС РФ уничтожили полевого командира Абу аш-Шишани в Сирии 16:02
IT-компании отказываются от участия в выставке CES 2022 15:34
В России создан первый завод по производству крупноразмерных беспилотников 15:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Верховный суд объяснил, как исправлять судебные ошибки прошлых лет
Верховный суд объяснил, как исправлять судебные ошибки прошлых лет
Госуслуги получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
Госуслуги получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
22.12.2021 18:02
Рубрика: Власть

Мишустин: Инфляция в России - плата за открытость экономики

Текст: Владимир Кузьмин

Инфляция в России в основном импортируемая, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с Экспертным советом при правительстве. Кабинет министров старается принимать системные меры для борьбы с этим. К ним относятся политика импортозамещения, развитие собственного аграрного сектора.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Минэкономразвития ответило на обвинения США в нарушении Россией норм ВТО

"Но ситуация очень непростая. Она нестабильная, и макроэкономические параметры, по которым живут правительства и другие страны, многими странами нарушаются, - подчеркнул Мишустин. - Эмиссия, которая достаточно неожиданно может стимулировать потребительский спрос и прийти очень неожиданно в страну - по количеству импорта и так далее, - это такая плата за открытость экономики, и это сброс в том числе мировой девальвации национальных валют в сторону тех, кто все еще импортирует товары".

Власть Работа власти Экономика Макроэкономика Правительство Председатель Правительства

Главное сегодня

Комитет Госдумы по СНГ поддержал кандидатуру Грызлова на пост посла РФ в Беларуси
Ректору КФУ Ильшату Гафурову предъявлено обвинение по делу об убийстве
Глава МИД РФ раскритиковал процесс по делу крушения MH17
Украинский "Нафтогаз" пожаловался в Еврокомиссию на "Газпром"
Против мэра Краснодара возбудили дело о взятке
В Госдуму внесен проект закона об организации местного самоуправления
ВС РФ объяснил, какие сведения из жалоб граждан можно считать порочащими