Мишустин: Инфляция в России - плата за открытость экономики

Инфляция в России в основном импортируемая, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с Экспертным советом при правительстве. Кабинет министров старается принимать системные меры для борьбы с этим. К ним относятся политика импортозамещения, развитие собственного аграрного сектора.

"Но ситуация очень непростая. Она нестабильная, и макроэкономические параметры, по которым живут правительства и другие страны, многими странами нарушаются, - подчеркнул Мишустин. - Эмиссия, которая достаточно неожиданно может стимулировать потребительский спрос и прийти очень неожиданно в страну - по количеству импорта и так далее, - это такая плата за открытость экономики, и это сброс в том числе мировой девальвации национальных валют в сторону тех, кто все еще импортирует товары".