На БелАЭС приступили к загрузке ядерного топлива в реактор энергоблока

Руководство энергетического объекта подтверждает, что положено начало важному этапу белорусско-российского проекта: физическому пуску блока, главная задача которого - подтвердить надежность и безопасность его работы на проектных параметрах.

Специалисты станции уточнили,что всего в реактор будут загружены 163 тепловыделяющие сборки, каждая из которых состоит из 312 тепловыделяющих элементов диаметром 9 мм и высотой около 4 метров. А вес топлива в одной тепловыделяющей сборке - 571 килограмм.

Затем на станции начнутся работы по сборке и уплотнению реактора с проведением необходимых гидравлических испытаний. И только после этого начнется подготовка Второго блока к энергетическому пуску, его включение в энергосистему и опытно-промышленная эксплуатация.

Кстати, как ранее информировал "СОЮЗ", в районе размещения АЭС в Гродненской области еще несколько лет назад были организованы пункты отбора проб аэрозолей наземного слоя атмосферы на метеостанциях, которые расположены в Нарочи, Ошмянах и Лынтупах. Действуют и три пункта радиационного мониторинга поверхностных вод и четыре - почв. Все они внесены в реестр пунктов национальной системы мониторинга. "Каких-то отклонений от получаемых ранее значений не зафиксировано", - констатировали белорусские ученые.

А буквально накануне министр энергетики РБ Виктор Каранкевич сообщил, что Минск и Москва разрабатывают межправсоглашение об обращении с отработавшим ядерным топливом БелАЭС, которое будет готово до июля будущего года. Сотрудничество с Россией, пояснил он, будет развиваться в рамках дальнейшей эксплуатации станции и продления ее срока службы. Оно предполагает партнерство по широкому кругу направлений, включая научное сопровождение проекта, внедрение новых технологий ремонта, привлечение российских институтов к разработке нормативно-правовых документов.

Следует добавить, что ввод второго энергоблока станции в промышленную эксплуатацию состоится в 2022 году. Ее строительство осуществляется по типовому проекту нового поколения "три плюс" АЭС-2006 и отличается повышенными характеристиками безопасности.