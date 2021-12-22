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22.12.2021 01:17
Рубрика: В мире

На острове Пасхи обнаружен коронавирус впервые за 15 месяцев

Фото: AFP/MIGUEL CARRASCO Фото: AFP/MIGUEL CARRASCO
Фото: AFP/MIGUEL CARRASCO

Впервые за последние 15 месяцев на чилийском острове Пасхи медики обнаружили коронавирус. В результате тестирования пассажиров одного из авиарейсов, были выявлены девять человек, больных COVID-19.

Фото: iStock
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По данным минздрава страны, все заболевшие - жители острова, которые ранее были вакцинированы. Сейчас они находятся в изоляции, у них нет симптомов заболевания.

Всего на борту этого рейса был 231 человек. Местные власти установят наблюдение за всеми пассажирами, а также за людьми, с которыми они контактировали, пишет РИА Новости.

На острове Пасхи последний случай заражения коронавирусом был зафиксирован в сентябре 2020 года. С февраля 2022 года власти планировали открыть остров для туристов. Однако в конце октября местные жители на референдуме проголосовали против этого. Эти итоги носят рекомендательный характер, так как окончательное решение остается за властями.

Туристов на острове не было с марта 2020 года. Между тем туризм - один из главных источников дохода для жителей острова Пасхи. До пандемии остров в год посещали более 100 тысяч туристов. Главная достопримечательность Пасхи - загадочные каменные изваяния моаи.

В мире Южная Америка Чили Пандемия коронавируса COVID-19

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