На острове Пасхи обнаружен коронавирус впервые за 15 месяцев

Впервые за последние 15 месяцев на чилийском острове Пасхи медики обнаружили коронавирус. В результате тестирования пассажиров одного из авиарейсов, были выявлены девять человек, больных COVID-19.

По данным минздрава страны, все заболевшие - жители острова, которые ранее были вакцинированы. Сейчас они находятся в изоляции, у них нет симптомов заболевания.

Всего на борту этого рейса был 231 человек. Местные власти установят наблюдение за всеми пассажирами, а также за людьми, с которыми они контактировали, пишет РИА Новости.

На острове Пасхи последний случай заражения коронавирусом был зафиксирован в сентябре 2020 года. С февраля 2022 года власти планировали открыть остров для туристов. Однако в конце октября местные жители на референдуме проголосовали против этого. Эти итоги носят рекомендательный характер, так как окончательное решение остается за властями.

Туристов на острове не было с марта 2020 года. Между тем туризм - один из главных источников дохода для жителей острова Пасхи. До пандемии остров в год посещали более 100 тысяч туристов. Главная достопримечательность Пасхи - загадочные каменные изваяния моаи.