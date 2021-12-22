Новый телескоп обещает фантастические открытия
Именно с помощью "Хаббл" сделано одно из самых сенсационных открытий науки последних десятилетий: оказалось, что вопреки законам физики - Вселенная не просто расширяется, а делает это с ускорением. А чтобы это объяснить, ученым пришлось разработать знаменитую гипотезу "темной энергии".
Но, по мнению ученых, "Хаббл" рядом с "Уэббом" это в лучшем случае "Жигули" по сравнению с "Мерседесом". Возможности нового телескопа настолько фантастичны, что многие из будущих открытий "Уэбба" мы не можем на сегодняшний день даже вообразить. А ведь его судьба несколько раз висела на волоске. Телескоп был задуман еще в конце 90-х , и тогда миссия оценивалась в 500 млн долларов, а запуск намечался на 2007 год. Как это случается всегда с подобными проектами, цена стала расти как на дрожжах. Когда в 2010 году было потрачено уже 5 млрд, а запуск обсерватории все откладывался, сенат США провел расследование. В итоге в журнале Nature появилась статья "Телескоп, который сожрал астрономию". Сенаторы предложили сократить бюджет НАСА ровно на ту сумму, которая предназначалась на "Уэбб". А по сути, поставить на проекте крест.
И вот тогда на защиту "телескопа-обжоры" вышла едва ли не вся мировая научная общественность. Она заявила, что экономия в краткосрочной перспективе по масштабам совершенно несопоставима с ущербом всей мировой науке. Ученых поддержали авторитетные международные издания, раструбив историю по всему миру. И обсерваторию удалось отстоять. Только одно это демонстрирует, какое значение мировая наука придает "Уэббу".
За что же с такой страстью сражаются ученые? Если совсем просто, то "Уэбб" может гораздо глубже и основательней изучать Вселенную по сравнению со "стариком" "Хабблом". Дело в том, что они по-разному смотрят в космос. "Хаббл" - это в основном оптический инструмент, он работает в видимом глазу спектре. Что сильно ограничивает его возможности, не позволяет изучать черные дыры, открывать экзопланеты, где может быть жизнь, подобраться к Большому взрыву - главной загадке науки. "Уэбб" имеет такие возможности, так как смотрит в мир через инфракрасные излучение. А это совсем другой инструмент. Он сможет разглядеть тусклые, со слабой светимостью объекты. А самое заманчивое, что его можно использовать в качестве своеобразной машины времени. В астрономии чем дальше от Земли объекты, тем они старше. Ведь свету требуется очень много времени, чтобы добраться до Земли. И если "Хаббл" заглянул назад на 13,5 миллиарда лет, то "Уэбб" проведет "раскопки" в историю Вселенной намного глубже. Насколько - сейчас даже трудно сказать. Ученые надеяются, что им удастся попасть в космические "ясли", обнаружить самые первые родившиеся после Большого взрыва звезды. Телескопу предстоит тщательно разобраться, как выглядели галактики, начиная с 200 миллионов лет после этого взрыва и до 400 миллионов лет после него. Говоря образно, Большой взрыв может оказаться от исследователей на расстоянии одной руки.
Ученые уверены, что "Уэбб" совершит настоящий прорыв в поиске не только экзопланет, но даже и их спутников, а также спектральных линий этих планет. Это сегодня недостижимо ни для одного телескопа. У "Уэбба" для этого есть все возможности. Словом, вся мировая наука с огромным интересом ожидает его запуск, не сомневаясь, что результаты будут самые революционные. Что же это за чудо-инструмент, который специалисты называют шедевром научной и инженерной мысли? Главный "глаз" телескопа - зеркало, покрытое тонким слоем золота. Размер 6,5 метра, у "Хаббла" - 2,4 метра. Отправить такую гигантскую конструкцию на орбиту, конечно, невозможно, она не поместится ни в одну из современных ракет. Поэтому инженеры НАСА придумали разделить зеркало на 18 лепестков и сложить их в ракету как оригами. Распустятся эти лепестки уже в космосе.
Но мало вывести телескоп на орбиту, раскрыть зеркало, надо создать благоприятные условия для его работы. И тут свои нюансы. Чтобы фоновый шум не искажал данные приборов, они должны работать при температуре, близкой к абсолютному нулю. Поэтому орбита выбрана так, чтобы обсерватория все время находилась в тени Земли, а с солнечной стороны аппарат закроет пятислойный экран из пластика размером с теннисный корт. Кстати, он тоже отправится в космос в свернутом виде, и его надо развернуть.
А всего уже на орбите придется провести 300 сложнейших операций, в частности, развернуть конструкцию, сложить по частям и настроить зеркало, подогнать и направить солнцезащитный экран и т. д. Каждая должна пройти идеально гладко. Иначе всю работу придется начинать заново. На период подготовки отводится три месяца. И все это необходимо делать в автономном режиме, ведь телескоп будет находиться от Земли на расстоянии 1,5 миллиона километров. ("Хаббл" расположен близко от планеты, для его ремонта и наладки астронавты совершили четыре миссии.)
- Я 20 лет ждала этого запуска, чтобы получить ответы на множество вопросов, отыскать которые иначе просто невозможно, - говорит научный руководитель проекта доктор Хейди Хэммел. - У нас вообще нет другого способа туда заглянуть. А вопросы эти настолько важны, что, на мой взгляд, это полностью оправдывает и огромные денежные затраты, и годы ожидания.
Скажем, несмотря на все попытки, ученым пока так не удалось найти в космосе двойника Земли, где может быть жизнь. По словам доктора Хэммел, вполне возможно, что он будет обнаружен уже в ближайшие три-четыре года. И будет только один фантастический прорыв из многих, которые ждут ученые от "Уэбба".