Первый русский тизер приквела "Ведьмака" вызвал возмущение зрителей

На YouTube-канал российского подразделения Netflix официально загружен тизер приквела "Ведьмака", чья нелокализованная версия ранее появилась в интернете.

У ролика уже больше дизлайков, чем лайков, в комментариях пользователи продолжают язвительно возмущаться так называемым "слепым кастингом".

Напомним, проект получил подзаголовок "Происхождение". Он расскажет о ключевом для мира Анджея Сапковского событии - Сопряжении сфер.

Главные роли исполнили София Браун, Мишель Йео, Джейкоб Коллинс-Леви, Лоуренс О'Фуорейн и другие.

Премьера обещана в следующем году, точная дата не указывается.