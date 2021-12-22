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Первый русский тизер приквела "Ведьмака" вызвал возмущение зрителей

Новости
    22.12.2021, 16:22
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: youtube.com/ Netflix Russia Фото: youtube.com/ Netflix Russia
Фото: youtube.com/ Netflix Russia

На YouTube-канал российского подразделения Netflix официально загружен тизер приквела "Ведьмака", чья нелокализованная версия ранее появилась в интернете.

У ролика уже больше дизлайков, чем лайков, в комментариях пользователи продолжают язвительно возмущаться так называемым "слепым кастингом".

Напомним, проект получил подзаголовок "Происхождение". Он расскажет о ключевом для мира Анджея Сапковского событии - Сопряжении сфер.

Главные роли исполнили София Браун, Мишель Йео, Джейкоб Коллинс-Леви, Лоуренс О'Фуорейн и другие.

Премьера обещана в следующем году, точная дата не указывается.

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