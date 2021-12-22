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22.12.2021 20:03
Рубрика: Власть

Песков назвал "ковбойской реальностью" блокировку российских СМИ за рубежом

Текст: Кира Латухина

Решение германского медиарегулятора снять с вещания в Европе телеканал RT DE пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью НТВ назвал "ковбойской реальностью". Без последствий оно не останется.

Фото: Нина Зотина/ РИА Новости
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"Россия должна реагировать, безусловно", - заявил Песков. Блокировка СМИ противоречит европейскому духу, всем нормам и принципам ОБСЕ, "всему, чему можно", сказал он.

"Но, к сожалению, ни в Европе, ни в США в последнее время на эти мелочи никто внимания не обращает, и все делают все, что хотят. Такая у нас "ковбойская реальность", и в ней нам нужно действовать уверенно, аккуратно, настойчиво, так, чтобы "не стрелять себе в ногу", но и чтобы дать понять нашим оппонентам, что мы категорически с этим не согласны, не приветствуем и не оставим без последствий", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

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