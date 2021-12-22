Почему штурвал вместо руля в Tesla - ужасное решение

Американская Tesla начала предлагать на некоторых рынках для мощного электромобиля Model S Plaid вместо традиционного круглого руля "самолетный штурвал" - с усеченным снизу и незамкнутым наверху ободом.

Популярный британский блогер Мэтт Уотсон с Youtube-канала carwow решил проверить - удобна ли такая конструкция с точки зрения эргономики. Поскольку Tesla со "штурвалом" не предлагается на британском рынке, Уотсону пришлось импровизировать - он купил подержанный автомобиль и собственноручно переделал ему рулевое колесо.

"Подопытным кроликом" выступил седан Mercedes-Benz S320 W220 конца 90-х годов - эта машина по массогабаритным характеристикам близка к Model S. Рулевое колесо автомобиля демонтировали, затем срезали у него верхнюю часть и сплющили нижнюю. После "конвертации" "штурвал" установили на Mercedes - получилось подобие конструкции Tesla Model S Plaid.

Первое упражнение, которое Уотсон попробовал выполнить с таким рулем, - это выезд с тесной параллельной парковки. По сравнению с обычной "баранкой" задача крайне усложнилась, поскольку "штурвал" невозможно выкручивать до упора с непрерывным перехватом, ладони постоянно "цепляются" за воздух вместо верхней части обода, в результате отвлекаешься и хватаешься за нижний и боковые сегменты.

Проходить извилистые повороты на высокой скорости оказалось тоже крайне затруднительным - со штурвалом сложно контролировать курс автомобиля.

Лосиный тест - объезд внезапно возникшего препятствия - блогеру с таким рулем не удался в принципе. Манекен, имитировавший пешехода, был сбит.

Плохо дались упражнения "змейка" (скоростной объезд стоящих с определенным интервалом конусов) и "дрифт" (проход поворотов с заносом задней оси).

Вердикт Уотсона: управлять автомобилем при помощи традиционного круглого руля намного удобнее, чем при помощи новомодной "штуковины" от Tesla.