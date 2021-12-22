Полиция начала проверку по заявлению отца Алисы Тепляковой

Полиция начала проверку по заявлению, написанному отцом самой юной студентки России Алисы Тепляковой. Об этом ТАСС рассказали в правоохранительных органах.

Накануне, во вторник, в полицию поступило заявление от Евгения Теплякова. В нем отец девочки утверждает, что дочь задерживали на экзамене дольше, чем положено: вместо 20 минут продержали на 1,5 часа. А на требование отца, чтобы ему вернули дочь, сотрудники не реагировали, из-за чего произошел конфликт между Евгением Тепляковым и представителями факультета психологии МГУ им. Ломоносова. Сотрудники факультета психологии МГУ вызвали полицию. Прибывшие полицейские установили, что в аудитории проходит экзамен по психологии, и на время его проведения двери в аудиторию были закрыты. Конфликт уладили до приезда полиции.

"Сейчас проводится проверка по данному факту", - цитирует источник ТАСС. Напомним, что Алиса Теплякова сдала ЕГЭ по биологии, информатике, математике и русскому языку в восемь лет. И стала самой юной выпускницей школы. Аттестат об окончании девяти классов девочка получила в семь лет.