Президент Беларуси прокомментировал запрет поставок через Клайпедский порт

Весьма солидный потенциал, по мнению Александра Лукашенко, существует для ответа на "литовскую чехарду по Клайпедскому порту". Выступая 22 декабря на представлении нового губернатора Гомельского региона, глава государства сообщил и о возможном ответе на запрет поставок через литовский морской порт на Балтике, информирует БЕЛТА.

Он напомнил в этой связи, что взаимный товарооборот Украины с Литвой через Беларусь "в этом году составил около трех миллионов тонн, в том числе и через гомельский участок государственной границы". Поэтому президент предупредил соседей, что если в Вильнюсе продолжат санкционное давление, то Минск закроет "этот транзит, пускай ездят через Германию или попробуют через Польшу - будет в три раза дороже".

Подробно проанализировал Лукашенко на встрече с активом и ситуацию в реальном секторе экономики Гомельской области. За два года, по данным статистики, валовой региональный продукт сократился на 0,1 процента. Это, по его словам, подтверждает и штиль в деловой активности.

С другой стороны, в регионе производятся почти все кормоуборочные и зерноуборочные комбайны, минеральные фосфорные удобрения, более 95 процентов стали, около половины автомобильного бензина и дизельного топлива, листового стекла. Выгодное у области и географическое положение. По ее территории проходят транспортные коридоры Север - Юг и Запад - Восток.

Словом, в совокупности с богатой минерально-сырьевой базой и высокой лесистостью территории это открывает уникальные возможности для инвестиционных предложений, убежден Лукашенко, добавив, что нельзя игнорировать и богатое историко-культурное наследие, и развитый туристско-рекреационный потенциал области.

Поэтому у Гомельской области, резюмировал белорусский руководитель, нет оснований быть середнячком по результатам развития. "А пока выглядит это именно так, если не хуже", - констатировал он.

В этой связи он указал правительству обратить более серьезное внимание на состояние дел в области, содействовать завершению крупных инвестиционных проектов с выходом на проектную мощность. Речь идет о комплексе гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе и промышленной разработке Петриковского месторождения калийных солей.