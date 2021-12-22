Производитель ракет "Алмаз-Антей" запатентовал гражданский кроссовер

"Алмаз-Антей" - самый крупный в России производитель вооружения - разработал чисто гражданский продукт - среднеразмерный кроссовер с инновационной силовой установкой. Изображения машины попали в свободный доступ - патенты на нее содержатся в свежей выгрузке Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

Кроссовер опирается на перспективную модульную платформу E-Neva, которую своими силами разработал "Обуховский завод" концерна, впервые эту конструкцию публично представили на международном форуме "Армия-2021" в августе 2021 года.

База предполагает два типа установок: 1) чисто электрическую, 2) гибридную, последовательную. По предварительной информации, для кроссовера намерены использовать оба типа. В гибридной в качестве топлива будет использоваться экологический чистый сжатый водород.

Кроссовер носит статус чисто экспериментальной разработки, когда представят его натурный образец - неизвестно.

"Обуховский завод" решил разработать эту машину в рамках конверсии, то есть применения компетенций военно-промышленного комплекса для нужд гражданского сектора.

Согласно поручению президента России от 5 декабря 2016 года, доля гражданской продукции для организаций оборонно-промышленного комплекса должна составить не менее 30% к 2025 году и не менее 50% - к 2030-му.