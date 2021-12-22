Ночь на среду стала самой морозной в Москве за полвека

Ночь на 22 декабря стала в Москве самой морозной для этого дня за последние 54 года: столбики термометров на метеостанции ВДНХ опустились почти до -23 градусов, а в Новой Москве - до -25,1 градуса. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра "Фобос" Евгений Тишковец.

"Минувшей ночью полярное вторжение в Центральной России вышло на пик. В Москве на базовой городской метеостанции ВДНХ минимальная температура воздуха понизилась до -22,2, в центре города, на Балчуге, минус -19,6, в Строгино минус -22, в Тушино и Бутово -22,9. Такой морозной ночи 22 декабря в столице не было 54 года: в 1967 году минимальная температура составила -22,8", - приводит слова синоптика РИА Новости.

Если температура воздуха на улице опускается ниже -25 градусов, то дошкольники и учащиеся младших классов могут не ходить в детский сад и школу. Такое право появилось в основном у жителей Подмосковья: ниже этой отметки температура опускалась ночью в Солнечногорске, Новой Москве, Сергиевом Посаде, а также Талдоме, Электростали и Электроуглях, уточнил Тишковец. В Черустях, где температура упала до -28,8 градуса, разрешено не ходить в школу также учащимся средних классов.