Росстат: Розничные цены на АЗС продолжают повышаться

Средние розничные цены на бензин за период с 14 по 20 декабря выросли на 11 копеек - до 50,08 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива увеличилась на 17 копеек до 53,81 рубля за литр. Об этом свидетельствуют последние данные Росстата.

С начала ноября самыми быстрыми темпами дорожает дизельное топливо - цена на него выросла на 2 рубля 51 копейку.

За отчетную неделю бензин марки АИ-92 подорожал на 10 копеек - до 47,06 рубля за литр. Стоимость марки АИ-95 выросла на 12 копеек - до 50,94 рубля за литр, а марка АИ-98 также прибавила в цене 12 копеек - 59,12 рубля за литр.

За период с 14 по 20 декабря рост цен на бензин отмечен в 58 центрах субъектов РФ. Более всего он подорожал в Черкесске - на 1,5%. Снижение цен на бензин было зафиксировано во Владивостоке - на 0,7%, Новосибирске - на 0,3% и Томске - на 0,1%.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 46,30 до 48,31 рубля, марки АИ-95 - от 51,10 до 55,09 рубля, марки АИ-98 - от 58,80 до 61,69 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 45,50 до 48,30 рубля, марки АИ-95 - от 49,45 до 52,85 рубля, марки АИ-98 - от 58,90 до 60,98 рубля за литр.

С конца прошлого года в России бензин марки АИ-92 подорожал на 8,6%, бензин марки АИ-95 на 8,3%, марки АИ-98 - на 10,3%, а дизельное топливо повысилось в цене на 10,3%. В среднем за прошлую неделю бензин подорожал на 0,2%, а с конца прошлого года - на 8,7%.

Индекс потребительских цен (инфляция) с 14 по 20 декабря вырос на 0,32%, с начала декабря - на 0,44%, а с начала года - на 7,98%.