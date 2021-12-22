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22.12.2021 22:05
Рубрика: Происшествия

Суд арестовал ректора Гафурова по обвинению в подстрекательстве к убийству

Текст: Иван Егоров
Басманный суд в среду, 22 декабря, поздно вечером удовлетворил ходатайство следствия об аресте до 21 февраля 2022 года ректора Казанского федерального университета (КФУ) Ильшата Гафурова.
Фото: Пресс-служба Басманного суда Москвы Фото: Пресс-служба Басманного суда Москвы
Фото: Пресс-служба Басманного суда Москвы

Как сообщила корреспонденту "РГ" пресс-секретарь Басманного суда Кристина Булыгина, Гафурову предъявлено обвинение по части 4 статьи 33, части 1 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ, а также по части 4 статьи 33, части 2 статьи 105 УК РФ (в редакции федерального закона от 13.06.1996). То есть речь идет о подстрекательстве к приготовлению к убийству, а также подстрекательству к убийству группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений. Как уточнили в суде, в удовлетворении ходатайства стороны защиты об избрании обвиняемому меры пресечения, не связанной с заключением под стражу, в том числе домашнего ареста - было отказано.

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Подробности дела не сообщаются. Ранее источник ТАСС сообщал, что Гафуров был задержан в Казани из-за подозрений в причастности к убийству, которое произошло несколько лет назад на территории Татарстана. По некоторым данным, речь может идти об убийстве местного депутата в Елабуге в 1999 году. В это время Гафуров занимал должность мэра Елабуги.

60-летний Ильшат Гафуров - кандидат физико-математических наук, доктор экономических наук и профессор. Он занимает должность ректора КФУ с 2010 года, также является депутатом госсовета Татарстана с 1995 года. С 1998 года он был мэром Елабуги, потом с 2006 по 2010 год главой Елабужского района.

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