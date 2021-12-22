В больницах Подмосковья находятся 30 носителей штамма "омикрон"

30 пациентов, у который выявлен новый штамм коронавирусной инфекции "омикрон", в настоящий момент находятся в больницах Московской области.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главврача Домодедовской областной больницы Андрея Осипова.

По словам Осипова, только у троих пациентов наблюдаются клинические симптомы заболевания, один из них находится в состоянии средней тяжести - у него выявлена пневмония. Остальные находятся под наблюдением врачей, но клинических симптомов у них не выявлено. Все пациенты без симптомов были привиты от COVID-19, подчеркнул Осипов.

Напомним, ранее главврач Домодедовской больницы отмечал: поскольку в зоне ответственности возглавляемого им медучреждения находится международный аэропорт, все пассажиры с выявленным "омикроном" прежде всего попадают в больницу одноименного городского округа.