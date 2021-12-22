В Смоленске арестован ректор вуза с майнинговой фермой

Ректор смоленского университета спорта заключен под стражу по ходатайству следствия, пишет ТАСС. Руководителю вуза и его подчиненному предъявлены обвинения в растрате на 1,5 миллиона рублей.

По данным следствия, ректор распорядился перевести 800 тысяч рублей из бюджета вуза на счет одного из его подразделений в счет оплаты ремонта аудиторий, который не производился. Впоследствии эти средства были поделены между ректором и его сообщником. Еще на 600 тысяч рублей была закуплена сантехника для дома руководителя и оплачены работы по ее установке.

Во время обыска в особняке сотрудники ФСБ обнаружили множество предметов роскоши, позолоченный унитаз и ковер из медвежьей шкуры. Во время следственных действий в университете нашли майнинговую ферму - ее также организовали обвиняемые, считают в СКР. Ущерб от незаконного подключения оборудования к вузовским энергосетям составил более пяти миллионов рублей.