Врач рассказал, как можно согреться на морозе

Для того, чтобы не замерзнуть на морозе, человек должен поддерживать нормальную температуру тела. Поэтому нужно согревать себя активным движением, посоветовал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Как уточняет Андрей Тяжельников в интервью РИА Новости, если человек недостаточно утеплен или слишком долго находится на холоде, у него начинается процесс гипотермии или повышенная теплоотдача, замедление выработки тепла.

"Это может привести к очень трагичным последствиям. В связи с этим, нужно согревать себя, в том числе грелками, горячим чаем, активным движением", - рассказал Тяжельников.

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова рассказала "РГ", что пришедшее в столицу похолодание продлится неделю. Лишь ближе к Новому году температура воздуха начнет возвращаться к привычным показателям.