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22.12.2021 10:47
Рубрика: Общество

Врач рассказал, как можно согреться на морозе

Текст: Ирина Огилько

Для того, чтобы не замерзнуть на морозе, человек должен поддерживать нормальную температуру тела. Поэтому нужно согревать себя активным движением, посоветовал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Как уточняет Андрей Тяжельников в интервью РИА Новости, если человек недостаточно утеплен или слишком долго находится на холоде, у него начинается процесс гипотермии или повышенная теплоотдача, замедление выработки тепла.

"Это может привести к очень трагичным последствиям. В связи с этим, нужно согревать себя, в том числе грелками, горячим чаем, активным движением", - рассказал Тяжельников.

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова рассказала "РГ", что пришедшее в столицу похолодание продлится неделю. Лишь ближе к Новому году температура воздуха начнет возвращаться к привычным показателям.

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