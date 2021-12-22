Задержанные за избиение фигуриста Дмитрия Соловьева заявили о раскаянии

Двое парней, задержанных за избиение олимпийского чемпиона Сочи-2014 Дмитрия Соловьева, раскаялись во время допроса. Об этом свидетельствует видео, опубликованное столичным ГУ МВД.

Задержанный, который первым ударил спортсмена, отказался давать показания без адвоката. В то же время он, отвернувшись от камеры, заявил, что в содеянном раскаялся. Его друг, который также участвовал в драке, подробно объяснил суть конфликта. "Потерпевшему не понравилось, что мы разговаривали с его дамами", - сказал подследственный.

Во время драки молодые люди сильно избили спортсмена. Дмитрий Соловьев получил тяжелые травмы головы и был доставлен в Боткинскую больницу. Столичное ГУ МВД возбудило уголовное дело по части 2 статьи 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".

Как уже писала "РГ", подозреваемые напали на чемпиона по фигурному катанию ночью возле одного из караоке-клубов Москвы. Один из очевидцев объяснил им, что Дмитрий - прославленный спортсмен, однако агрессоры тут же начали его избивать. Более серьезных последствий удалось избежать, благодаря быстрой реакции полиции: наряд прибыл на место через 4 минуты после вызова, добавили представители главка.