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22.12.2021 19:33
Рубрика: Происшествия

Задержанные за избиение фигуриста Дмитрия Соловьева заявили о раскаянии

Текст: Сергей Бабкин

Двое парней, задержанных за избиение олимпийского чемпиона Сочи-2014 Дмитрия Соловьева, раскаялись во время допроса. Об этом свидетельствует видео, опубликованное столичным ГУ МВД.

Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
Возбуждено уголовное дело в отношении избивших фигуриста Соловьева в Москве

Задержанный, который первым ударил спортсмена, отказался давать показания без адвоката. В то же время он, отвернувшись от камеры, заявил, что в содеянном раскаялся. Его друг, который также участвовал в драке, подробно объяснил суть конфликта. "Потерпевшему не понравилось, что мы разговаривали с его дамами", - сказал подследственный.

Во время драки молодые люди сильно избили спортсмена. Дмитрий Соловьев получил тяжелые травмы головы и был доставлен в Боткинскую больницу. Столичное ГУ МВД возбудило уголовное дело по части 2 статьи 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".

Как уже писала "РГ", подозреваемые напали на чемпиона по фигурному катанию ночью возле одного из караоке-клубов Москвы. Один из очевидцев объяснил им, что Дмитрий - прославленный спортсмен, однако агрессоры тут же начали его избивать. Более серьезных последствий удалось избежать, благодаря быстрой реакции полиции: наряд прибыл на место через 4 минуты после вызова, добавили представители главка.

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