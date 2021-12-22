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22.12.2021 04:56
Рубрика: Экономика

Металлургический завод для судоверфи "Звезда" запустят в 2025 году

Текст: Анна Бондаренко

Металлургический завод, который будет обеспечивать потребности судостроительного комплекса "Звезда", планируется запустить в Приморье в 2025 году. Часть его продукции может пойти на экспорт, сообщает ТАСС со ссылкой на слова представителя "Роснефти".

"Запуск завода в эксплуатацию намечен на 2025 год. Его производственная мощность составит 1,5 миллиона тонн металлопродукции в год. Проект будет реализован в две очереди: в рамках первой будет запущено сталепрокатное производство, в рамках второй - трубопрокатное в объеме до 220 тысяч тонн", - уточнил он.

Основным потребителем листового проката станет единственная в России крупнотоннажная судоверфь "Звезда". Кроме того, продукцию предполагается отправлять на экспорт.

Фото: iStock
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Инвестором проекта, который оценивается в 2,2 миллиона долларов, будет АО "Современные технологии судостроения". В настоящее время рассматривается вопрос о том, чтобы на заводе была возможность прокатывания листов металла до 200 миллиметров. Это позволит выпускать баки металловодной защиты для ядерного реактора в рамках реализации проекта строительства на ССК "Звезда" ледокола класса "Лидер".

Судоверфь "Звезда" строится в Приморском крае с 2009 года. В 2016-м была запущена первая очередь производства. После полного запуска на верфи сможет работать более 10 тысяч специалистов. Предполагается, что она станет основным поставщиком танкеров-газовозов для отечественных предприятий по производству сжиженного природного газа.

Здесь же строят первый ледокол проекта "Лидер" мощностью 120 мегаватт. Ему присвоено имя "Россия".

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