Василий Орлов: В 2022 году создадим 90 мест в частных детсадах

В Амурской области для дошколят становятся доступнее места в детских садах. В том числе и благодаря поддержке частных садиков, которую им оказывают региональные власти. Это одно из направлений работы, ориентированной на то, чтобы каждый амурский ребенок мог посещать детсад. Губернатор Приамурья Василий Орлов озвучил планы, которые намерены реализовать в области в будущем году в этом направлении.

- В 2022 году в частных детских садах по нацпроекту "Демография" будет создано 90 новых мест для детей в возрасте от полутора до трех лет. Претендовать на новые места смогут дети, которые стоят в очереди в муниципальные дошкольные образовательные организации. Стоимость услуг будет максимально приближена к цене государственных садов, - рассказал Василий Орлов.

Министерство образования и науки Амурской области проведет конкурсные процедуры, в результате которых станет известно, какие именно частные детские сады получат субсидии на создание дополнительных мест. О том, когда именно пройдет конкурс, областной минобр проинформирует позже. В 2021 году Амурская область получила восемь миллионов рублей на организацию дополнительных мест в садиках. В результате четыре детсада смогут принять дополнительно 65 детей в возрасте от полутора до трех лет. Для этого уже созданы все условия. А в прошлом году по тому же нацпроекту "Демография" в Благовещенске было создано 30 новых мест в трех частных садиках.

Амурские власти рассчитывают, что в ближайшие несколько лет вопрос с очередями в дошкольные образовательные учреждения будет закрыт. Сейчас в регионе строятся три детских сада: в селе Екатеринославка Октябрьского района на 70 мест, в поселке Магдагачи на 50 мест и в селе Чигири Благовещенского района на 120 мест.