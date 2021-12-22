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22.12.2021 10:25
Рубрика: Происшествия

Подрядчик раскрыл подробности пожара, уничтожившего томский гипермаркет

Текст: Никита Зайков (Томск)
В новосибирской компании, занимающейся реализацией пиротехнических товаров, опровергли версию о том, что крупный пожар в томском гипермаркете торговой сети "Лента" начался в отделе с фейерверками. Ранее такая версия транслировалась в СМИ и социальных сетях.

Как рассказал "РГ" руководитель пиротехнической компании Сергей Семенов, стенд с разного рода фейерверками и салютами находился примерно в десяти метрах от места поджога. Огонь же начал распространяться с прохода возле туристических товаров.
В Томске при пожаре в "Ленте" обрушилась крыша

- Возле нашего стенда работали два промоутера и один из них видел, как человек присел в проходе и начал разливать какую-то жидкость, - отмечает Сергей Семенов. - В первые секунды наш сотрудник не придал происходящему особого значения, отвлекся, а когда снова посмотрел туда - огонь уже полыхал. Там стояли бутылки со средством для розжига и подобные товары для пикника, но пламя быстро перекинулось на чемоданы.

Согласно нормативам, в отделе пиротехники находилось два огнетушителя. Заметив огонь, промоутер подрядной организации бросился тушить его и израсходовал оба баллона с противопожарной жидкостью. Однако остановить распространение огня ему не удалось и вскоре пришлось эвакуироваться.

На то, чтобы полностью ликвидировать пожар на улице Елизаровых, томским спасателям потребовалось 11 часов. Еще до прибытия пожарных расчетов из здания эвакуировались более 200 человек. В результате никто не пострадал.

- Пожару был присвоен наивысший, четвертый ранг сложности, - подчеркнули в пресс-службе ГУ МЧС по Томской области. - На место были направлены подразделения из всех пожарно-спасательных частей областного центра. В городе был поднят резерв. Очаг возгорания сразу найти не удалось: в первые минуты звенья газодымозащитной службы работали в условиях нулевой видимости.

Работу спасателей осложняли угроза обрушения здания и падающие в торговом зале стеллажи. Тем не менее специалистам удалось вынести из горящего гипермаркета 4 газовых и 20 углекислотных баллонов. При появлении признаков скорого обрушения кровли было решено вывести пожарных из здания.

На тушении пожара работали 86 человек личного состава МЧС России, было привлечено 24 единицы техники. Помощь в тушении оказал пожарный поезд Западно-Сибирской железной дороги. Огонь, начавший распространяться около 15.00 по местному времени, был локализован в 18.49 на площади в 3,5 тысячи квадратных метров. Еще через три часа объявили ликвидацию открытого горения и лишь около 2.00 ночи по местному времени зафиксирована полная ликвидация возгорания.

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