Задержанный зампредседателя ЗС Красноярского края попал в больницу

Вице-спикер Законодательного собрания Красноярского края Сергей Натаров, задержанный накануне сотрудниками правоохранительных органов, не явился сегодня на заседание в Железнодорожный районный суд. Причиной неявки депутата стала госпитализация. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу краевого суда.

Напомним, о задержании стало известно сегодня утром. По данным информационных агентств, вице-спикер был помещен в СИЗО. Интерес следственных органов к депутату связан с уголовным делом его сына Антона, которого подозревают в мошенничестве с деньгами на закупку угля для города Игарки. Речь идет о нескольких миллионах рублей.

Сын вице-спикера находится под домашним арестом, а меру пресечения для Сергея Натарова должен был сегодня избрать районный суд.

В Следственном комитете пока не комментируют информацию о задержании.