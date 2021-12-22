Снегопад и ветер парализовали работу горнолыжного курорта "Эльбрус"

На горе "Эльбрус" уже третий день подряд не работают канатные дороги и горнолыжные трассы для катания. 20 декабря подъемники закрыли на сутки для технического обслуживания, в этот же день в горах Кабардино-Балкарии начался мощный снегопад. В результате 21 и 22 декабря туристов на трассы так и не пустили.

- Курорт закрыт 22 декабря. На верхней станции канатной дороги "Гара-Баши" температура воздуха -20 градусов, ветер до 30 метров в секунду и снегопад. На нижней станции "Азау" сегодня -13 градусов и ветер до 15 метров в секунду, - сообщила пресс-служба "Эльбруса" на своей странице в Instagram.

Кроме того, из-за обильно выпавшего снега в горах стало лавиноопасно, поэтому туристам запрещены и прогулки по экотропам. 21 декабря специалисты принудительно спустили шесть лавин, но это все еще не гарантирует безопасности, потому что снегопад продолжается.

Как ранее писала "РГ", горнолыжные трассы и канатные дороги на "Эльбрусе" закрыли из-за лавиноопасности и шквального ветра. Также не функционирует проезд для автомобилей из поселка Терскол к поляне Азау.