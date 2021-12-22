По факту гибели военнослужащих под лавиной возбуждено дело

В Цхинвале возбуждено дело по факту гибели военнослужащих. Дело расследуется по статье "халатность".

"Накануне вечером в 528 военный следственный отдел СК поступило сообщение о сходе снежной лавины на сторожевую заставу "Портал Южный", охраняющую вход в Рокский тоннель Транскавказской автомагистрали, в результате чего есть пострадавшие. Установлено, что снежная лавина накрыла всю территорию сторожевой заставы", - рассказали в ведомстве.

Под снегом нашли четырех человек. Несмотря на усилия врачей, не смогли спасти офицера и рядового, проходившего военную службу по призыву. Сержант контрактной службы и рядовой по призыву с обморожением нижних конечностей легкой степени и множественными ушибами госпитализированы. Состояние их здоровья оценивается как удовлетворительное. Поиски еще одного военнослужащего идут.