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22.12.2021 13:24
Рубрика: Происшествия

По факту гибели военнослужащих под лавиной возбуждено дело

Текст: Наталья Козлова

В Цхинвале возбуждено дело по факту гибели военнослужащих. Дело расследуется по статье "халатность".

В Южной Осетии продолжаются поиски попавшего под лавину военного

"Накануне вечером в 528 военный следственный отдел СК поступило сообщение о сходе снежной лавины на сторожевую заставу "Портал Южный", охраняющую вход в Рокский тоннель Транскавказской автомагистрали, в результате чего есть пострадавшие. Установлено, что снежная лавина накрыла всю территорию сторожевой заставы", - рассказали в ведомстве.

Под снегом нашли четырех человек. Несмотря на усилия врачей, не смогли спасти офицера и рядового, проходившего военную службу по призыву. Сержант контрактной службы и рядовой по призыву с обморожением нижних конечностей легкой степени и множественными ушибами госпитализированы. Состояние их здоровья оценивается как удовлетворительное. Поиски еще одного военнослужащего идут.

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