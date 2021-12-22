Названы самые популярные у китайских туристов регионы России

Рейтинг привлекательности регионов РФ для туристов из Китая представили эксперты на VIII Российско-китайском туристическом форуме. Самым популярным городом стал Санкт-Петербург - он опередил Москву и Приморский край.

Как сообщает Ассоциация туроператоров, туристический рейтинг российских регионов China Friendly был составлен впервые. Уровень привлекательности тех или иных мест в России для китайских туристов на 2020-2021 годы определялся по совокупности нескольких критериев. Это и опыт приема туристов, и наличие средств коллективного размещения и их количество на китайских онлайн-платформах, и степень удовлетворенности сервисом. Большое значение сыграла оценка потенциала подготовки кадров для работы с туристами из КНР, то есть количество высших учебных заведений и мест в них для студентов, изучающих китайский язык.

В итоге первое место занял Петербург. Всего в рейтинге 19 российских регионов. В топ-3 также вошли Москва и Приморье. Остальные распределились следующим образом: Татарстан, Свердловская область, Новосибирская область, Иркутская область, Хабаровский край, Бурятия, Владимирская область, Мурманская область, Забайкальский край, Амурская область, Еврейская автономная область, Ярославская область, Новгородская область, Сахалинская область, Камчатский край, Якутия.