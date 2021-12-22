В Петербурге определили самого известного кота года

Новости

Состоялось второе заседание общественного совета при Пробирной палате 16:52
В Татарстане разрешили ночную работу магазинов до 11 января 16:49
Лукашенко рассказал о задержании нескольких человек за подготовку терактов 16:46
FT: Идущие в Азию танкеры с СПГ посреди пути меняют курс на Европу 16:40
Клишас: Комитет СФ по госстроительству поддержал проект о ковид-сертификатах 16:38
Сенаторы Беларуси приняли обращение к парламентариям ЕС 16:35
В Сочи продали самую дорогую студию почти за 117 миллионов рублей 16:35
"Спартак" запретил Рую Витории говорить о своей отставке 16:26
На Кубани в несколько раз увеличили сумму курортного сбора 16:21
В Новой Москве рейсовый автобус перевернулся в результате ДТП 16:17
Российская авиакомпания впервые выполнила рейс на биотопливе 16:16
Россия предложила помощь Турции для борьбы с террористами в Сирии 16:10
ВКС РФ уничтожили полевого командира Абу аш-Шишани в Сирии 16:02
IT-компании отказываются от участия в выставке CES 2022 15:34
В России создан первый завод по производству крупноразмерных беспилотников 15:30
Мосгорсуд оставил экс-замглавы Минпросвещения Марину Ракову в СИЗО 15:25
Патриарх: Прихожанам храмов нужно потерпеть и носить маски 15:21
Россия увеличила запасы газа в 2021 году на 1 трлн кубометров 15:17
Турчак: Подготовлен проект об ускоренной амортизации для российской электроники 15:16
Врач перечислил долгосрочные последствия COVID-19 для детей 15:15
В Томске возбудили дело по факту поджога "Ленты" 15:14
Путин рассказал о мерах по накачке экономики 14:58
Ректору КФУ Ильшату Гафурову предъявлено обвинение по делу об убийстве 14:54
На рынке браузеров появится новый игрок 14:53
В Минске сравнили политику Запада с преступлениями нацистов 14:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Верховный суд объяснил, как исправлять судебные ошибки прошлых лет
Верховный суд объяснил, как исправлять судебные ошибки прошлых лет
Госуслуги получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
Госуслуги получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
22.12.2021 16:43
Рубрика: Общество

В Петербурге определили самого известного кота года

Текст: Инесса Суворова (Санкт-.петербург)
Фото: Александр Гальперин/РИА Новости Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Петербургский кот Ахилл, занял первую строчку рейтинга известности среди самых популярных кошачьих по версии "Медиалогии".

Фото: iStock
Животных могут запретить продавать в зоомагазинах и на рынках

Ахилл известен тем, что с большой точностью предсказывает результаты футбольных матчей. Делает он это во время обеда, выбирая именно ту миску с кормом, под которой расположен флаг команды-победительницы. Журналисты писали и снимали о коте более 370 раз.

По словам ветеринара Анны Кондратьевой, в семье которой Ахилл живет последнее время, в жизни кота от этой славы ничего не поменялось. Он продолжает раз в неделю посещать подопечных детского хосписа и общаться с ними. И еще любит гулять на свежем воздухе и вообще путешествовать.

- Когда мы собираемся на прогулку, и готовим его "переноску", он сражу же забирается туда и терпеливо ждет, когда мы двинемся в путь. - говорит она. - Правда сейчас, в связи с ограничениями, Ахилл меньше участвует в каких-либо мероприятиях Эрмитажа, потому что и самих мероприятий стало меньше. Он немного скучает без впечатлений. Особенно после ухода еще одного эрмитажного кота, который жил в нашей семье - Жана-Батиста-Мишеля Валлена-Деламота.

Как сказала Анна Кондратьева, хозяева планируют взять в дом какого-то приятеля из числа дворцовых котов, чтобы Ахиллу не было грустно.

На втором месте рейтинга оказался рыжий Ося из музея Анны Ахматовой, которого унесла с собой какая-то сердобольная девушка, приняв его за бездомного.

"Бронза" у якутского кота, прогнавшего медведя. Также в числе популярных - кот из Ленобласти, которого беспочвенно обвинили в серии нападений на собак и японская кошка, спасшая человека.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Ректору КФУ Ильшату Гафурову предъявлено обвинение по делу об убийстве
Глава МИД РФ раскритиковал процесс по делу крушения MH17
Песков оценил вероятность контактов Путина с Байденом до конца года
Украинский "Нафтогаз" пожаловался в Еврокомиссию на "Газпром"
Против мэра Краснодара возбудили дело о взятке
Охота на аврору: где и когда в России можно увидеть северное сияние
Православный календарь на 2022 год