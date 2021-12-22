В Петербурге определили самого известного кота года

Петербургский кот Ахилл, занял первую строчку рейтинга известности среди самых популярных кошачьих по версии "Медиалогии".

Ахилл известен тем, что с большой точностью предсказывает результаты футбольных матчей. Делает он это во время обеда, выбирая именно ту миску с кормом, под которой расположен флаг команды-победительницы. Журналисты писали и снимали о коте более 370 раз.

По словам ветеринара Анны Кондратьевой, в семье которой Ахилл живет последнее время, в жизни кота от этой славы ничего не поменялось. Он продолжает раз в неделю посещать подопечных детского хосписа и общаться с ними. И еще любит гулять на свежем воздухе и вообще путешествовать.

- Когда мы собираемся на прогулку, и готовим его "переноску", он сражу же забирается туда и терпеливо ждет, когда мы двинемся в путь. - говорит она. - Правда сейчас, в связи с ограничениями, Ахилл меньше участвует в каких-либо мероприятиях Эрмитажа, потому что и самих мероприятий стало меньше. Он немного скучает без впечатлений. Особенно после ухода еще одного эрмитажного кота, который жил в нашей семье - Жана-Батиста-Мишеля Валлена-Деламота.

Как сказала Анна Кондратьева, хозяева планируют взять в дом какого-то приятеля из числа дворцовых котов, чтобы Ахиллу не было грустно.

На втором месте рейтинга оказался рыжий Ося из музея Анны Ахматовой, которого унесла с собой какая-то сердобольная девушка, приняв его за бездомного.

"Бронза" у якутского кота, прогнавшего медведя. Также в числе популярных - кот из Ленобласти, которого беспочвенно обвинили в серии нападений на собак и японская кошка, спасшая человека.