Против мэра Краснодара возбудили дело о взятке

В отношении мэра Краснодара Андрея Алексеенко возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).

- По версии следствия, занимая должность первого заместителя губернатора Кубани, мужчина через посредника в 2018 году получил взятку в виде ружья стоимостью порядка 1 миллиона 600 тысяч рублей за беспрепятственную выдачу заключения курируемого им департамента о соответствии возведенного многоквартирного дома в Прикубанском округе Краснодара, несмотря на наличие ряда недостатков", - говорится в сообщении пресс-службы СК РФ.

В ведомстве добавили, что материалы для следствия были предоставлены УФСБ по региону.

Как уже писала "РГ", в среду утром в рабочем кабинете и дома у нового мэра города Андрея Алексеенко прошли обыски.

С фигурантом уголовного дела работает следователь, уточнили в СК.