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22.12.2021 12:42
Рубрика: Происшествия

Против мэра Краснодара возбудили дело о взятке

Текст: Юрий Гень (Краснодар)

В отношении мэра Краснодара Андрея Алексеенко возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).

Фото: СК РФ
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- По версии следствия, занимая должность первого заместителя губернатора Кубани, мужчина через посредника в 2018 году получил взятку в виде ружья стоимостью порядка 1 миллиона 600 тысяч рублей за беспрепятственную выдачу заключения курируемого им департамента о соответствии возведенного многоквартирного дома в Прикубанском округе Краснодара, несмотря на наличие ряда недостатков", - говорится в сообщении пресс-службы СК РФ.

В ведомстве добавили, что материалы для следствия были предоставлены УФСБ по региону.

Как уже писала "РГ", в среду утром в рабочем кабинете и дома у нового мэра города Андрея Алексеенко прошли обыски.

С фигурантом уголовного дела работает следователь, уточнили в СК.

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