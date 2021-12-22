У нового мэра Краснодара Андрея Алексеенко прошли обыски в рабочем кабинете и дома. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных структурах региона.

"Пока не задержали. Дома обыск, в кабинете обыск. Потом следственные действия. Потом, наверное, только будет задержание. Пока нет, но (сотрудники ФСБ. - Прим. ред.) его приняли", - передает агентство слова собеседника.

С чем связаны обыски и возможное задержание нового главы города - не сообщается. В мэрии и силовых структурах региона официально ситуацию на данный момент никак не комментируют.

Напомним, 43-летний Андрей Алексеенко был избран главой Краснодара 17 ноября, на заседании городской Думы города. До этого он занимал пост первого вице-губернатора Кубани.