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22.12.2021 11:56
Рубрика: Происшествия

У нового мэра Краснодара Андрея Алексеенко прошли обыски

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)
Фото: Геннадий Аносов/РГ Фото: Геннадий Аносов/РГ
Фото: Геннадий Аносов/РГ

У нового мэра Краснодара Андрея Алексеенко прошли обыски в рабочем кабинете и дома. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных структурах региона.

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"Пока не задержали. Дома обыск, в кабинете обыск. Потом следственные действия. Потом, наверное, только будет задержание. Пока нет, но (сотрудники ФСБ. - Прим. ред.) его приняли", - передает агентство слова собеседника.

С чем связаны обыски и возможное задержание нового главы города - не сообщается. В мэрии и силовых структурах региона официально ситуацию на данный момент никак не комментируют.

Напомним, 43-летний Андрей Алексеенко был избран главой Краснодара 17 ноября, на заседании городской Думы города. До этого он занимал пост первого вице-губернатора Кубани.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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