В Сочи продали самую дорогую студию почти за 117 миллионов рублей

В Сочи продали самую дорогую студию после Москвы и Санкт-Петербурга за 116,8 миллиона рублей. Об этом "РГ" сообщили в столичном агентстве недвижимости Savills.

Апартаменты, с отделкой "под ключ" и полностью готовые к проживанию, расположены на седьмом этаже эксклюзивного клубного комплекса на первой линии Черноморского побережья. Из окон резиденции с семиметровым балконом открывается панорамный вид на море. Общая площадь - 53 квадратных метра, высота потолков - 3,1 метра.

- Цены на недвижимость в Сочи в текущем году очень активно росли, - рассказала директор департамента по работе с девелоперами в России Александра Синилова. - Особенно рост отмечался на проекты премиального класса и был спровоцирован пандемией: потенциальные покупатели дорогой недвижимости переключили свое внимание с зарубежных проектов на курортные комплексы России.

Другим фактором, повлиявшим на динамику стоимости недвижимости в Сочи, стала низкая база предложений. Здесь было представлено всего несколько объектов премиального сегмента, и выход нового проекта класса де-люкс сильно отразился на изменении цен локального рынка.

Подъем цен обусловлен ограниченным предложением качественных проектов. Так, например, в Сочи сейчас в реализации всего три премиальных объекта и один класса де-люкс.

- Когда мы запускали наш проект в продажу в середине года, понимали, что для рынка он является уникальным, - отметили эксперты девелоперской компании. - И динамичный, высокий спрос является тому подтверждением: всего за полгода продано уже 40 процентов резиденций.

Добавим, что инфраструктура сочинского жилого комплекса, в котором купили самую дорогую студию, включает одиннадцать бассейнов, восемь из которых - с естественной морской водой, пятизвездочный отель под управлением международного гостиничного оператора, панорамный амфитеатр, рестораны, спортивные площадки, зоны отдыха и релаксации, а также паркинг на 387 машиномест.