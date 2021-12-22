Заксобрание Севастополя разрешило штрафовать за неоплату парковки

Депутаты Заксобрания Севастополя внесли изменения в региональный закон об административных правонарушениях, наделив департамент транспорта правом штрафовать тех, кто не оплатил место на парковке. Законопроект принят сегодня в двух чтениях, его поддержали 16 из 22 присутствовавших парламентариев.

- Предлагается наделить сотрудников департамента транспорта, а также его подведомственных учреждений правом составлять протоколы об административных правонарушениях за размещение транспортного средства на платной парковке без оплаты, - сообщил автор законопроекта, глава комитета ЗС по городскому хозяйству Вячеслав Камзолов.

Он рассказал, что раньше эти полномочия были у департамента городского хозяйства Севастополя. Однако все транспортные вопросы находятся в ведении департамента транспорта, поэтому необходимо устранить несоответствие в законе. Камзолов подчеркнул, что новый закон не вводит дополнительную ответственность, а лишь передает полномочия.

Согласно пояснительной записке к проекту закона, дорожные заторы в Севастополе часто возникают из-за хаотичной парковки автомобилей, в том числе и на платных парковках, что приводит к существенному снижению пропускной способности дорог. Поэтому нарушителей нужно штрафовать, а также расширить зоны платных парковок в центральной части города. Админпротоколы будет составлять ГКУ "Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя". При этом отмечается, что передача ГКУ новых функций не потребует дополнительных средств из бюджета города.

Депутат Василий Пархоменко отметил, что парламентарии не раз просили показать концессионное соглашение о создании платных парковок в Севастополе, однако правительство города отказало, сославшись на коммерческую тайну. Условия соглашения с концессионером до сих пор никому не известны. В ответ директор департамента транспорта Павел Иено пообещал предоставить документы по запросу депутатов.

- После вступления закона в силу мы начнем повторно оповещать жителей и гостей города о том, как воспользоваться платными парковками, где и как оплатить, - сообщил Иено.

Платные парковки появились в Севастополе в 2017 году. Первые паркоматы установили на площади 1 мая в Балаклаве, а затем и в историческом центре Севастополя. Парковки создает компания "Безопасные дороги Севастополя" по концессионному соглашению с правительством города, заключенным в октябре 2016 года на 12 лет. Оборудовано около 1000 платных паркомест. Стоимость одного часа - 35 рублей в центре Севастополя и 50 рублей в Балаклаве.

Долгое время плата за парковку была добровольной, штрафовать автовладельцев город не мог. Такая возможность появилась у регионов в марте 2020 года с внесением изменений в КоАП РФ. МВД разрешили передавать городским властям данные об автовладельцах, не оплативших парковку. Без этого их нельзя было привлечь к ответственности.

Заксобрание Севастополя в 2017 году ввело штраф 1500 рублей за неоплату парковки. В местном парламенте долго шли споры о целесообразности платных парковок, депутаты требовали у правительства создавать альтернативные бесплатные перехватывающие парковки. В июне 2021 года власти города объявили, что начнут штрафовать тех, кто не оплатил парковку, но возникло новое препятствие - требовалось передать полномочия на составление админпротоколов от департамента городского хозяйства департаменту транспорта. Заксобрание дважды отклоняло этот законопроект и приняло его сегодня с третьей попытки.